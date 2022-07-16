أصابع جوز الهند الباردة حلوى لذيذة وطعمها حكاية بدون فرن

أصابع جوز الهند الباردة ، من الحلويات السريعة وهى تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها المتماسك وشكل رائع الذي يجعل الكثير من الصغار والكبار يفضلون تناولها، ويتم تحضيرها من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بإعدادها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهى حلوى يفضلها الكثير من الأطفال لأنها مغطي بالشكولاتة الجميلة التي تعطي لها طعم مميز وشكل رائع، ويمكن تشكيلها على حسب الأشكال التي ترغبين بها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع جوز الهند الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع جوز الهند الباردة بدون فرن

تتكون الحلوى من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيرها في البيت بكل سهولة وهى كما يلي:-

كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 كوب من جوز الهند.

كوب من البسكوت السادة المطحون.

شكولاتة سائلة لتغليف الأصابع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند الباردة بدون فرن بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع البسكوت المطحون، وجوز الهند ونقلبهم جيداً. ثم نضيف الحليب السائل ونقلب الخليط حتى يمتزج تماماً مع بعض. بعد ذلك نضيف الحليب المكثف ونقلب حتى يصبح الخليط مثل عجينة متماسكة. نقوم وضع خليط جوز الهند بالثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك تماماً. نخرج الوعاء من الثلاجة ونغمس اليد بقليل من الزيت، ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متساوية. نحضر صينية ونضع عليها ورق الزبدة ونرص عليها الأصابع، ثم نضعها في الفريزر لمدة ربع ساعة حتى تتماسك. بعد مرور الوقت المحدد نخرج الأصابع من الفريزر ونضعها مباشرة في الشكولاتة السائلة حتى تغتمر جيداً. نقوم برص الأصابع مرة أخرى على الصينية، ثم نعيدها إلي الفريزر مرة أخرى ونتركها لمدة ساعتين حتى تتماسك. نخرجها من الفريزر ونضعها على طبق التقديم ونقدمها للصغار والكبار بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل أصابع جوز الهند الباردة

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-