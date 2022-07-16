بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

تعاني السيدات والفتيات أصحاب الشعر المجعد من صعوبة في تمشيط شعرهن بسبب تشابكه وجفافه، مما يؤدي إلى تقصفه وهيشانه.وقد أثبتت الدراسات والتجارب أن الخميرة تلعب دوراً حيوياً في فرد الشعر وتنعيمه وترطيبه، مما يسهل من عملية تصفيفه وعمل تسريحات مختلفة، بما يضفي مزيداً من الجمال والأنوثة للمرأة.

فرد الشعر بالخميرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

¼ كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بإضافة الخميرة إلى الحليب الدافئ في إناء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً، حتى تتأكدي من ذوبان الخميرة بشكل كامل.

اتركي الخميرة في الحليب لمدة 10 دقائق، حتى تنشط الخميرة تماماً.

قومي بإضافة العسل وزيت الزيتون مع الزبادي إلى خليط الخميرة والحليب، مع التقليب المستمر، حتى يمتزجوا تماماً ويصبح الماسك متجانس القوام.

انتظري لمدة نصف ساعة، حتى يصل الماسك إلى مرحلة الاختمار.

افردي الماسك على شعرك المغسول بالماء والشامبو جيداً بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ثم غطيه باستخدام البونيه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر والقليل من الشامبو المناسب لنوع شعرك.

واظبي على تكرار هذا الماسك مرة واحدة إلى مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الخميرة والحليب لفرد الشعر الخشن

باكيت من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

صفار بيضة واحدة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

قومي بخفق البيضة يدوياً في وعاء مناسب بشكل جيد، حتى يصبح قوامها سائلاً.

أضيفي الخميرة إلى الحليب الدافئ، وقلبيها جيداً، حتى تذوب تماماً، واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تختمر تماماً.

أضيفي صفار البيض إلى خليط الخميرة، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا تماماً.

ثم قومي بإضافة العسل وزيت جوز الهند إلى الخليط، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك على شعرك، واتركيه لمدة ساعة كاملة.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة.

وتعود فائدة الخميرة إلى احتوائها على نسبة عالية من البروتينات، التي تعمل بدورها على تكوين طبقة عازلة حول الشعرة، والعمل على فرد الكسرات والتجاعيد التي يعاني منها الشعر، علاوةً على مساهمتها في ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والهيشان.فيمكن تجربة وصفة الخميرة للتخلص من تجاعيد وخشونة الشعر الخشن وتنعمية من أول استعمال