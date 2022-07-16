الوصفة المعجزة.. بكيس خميرة غيرى شعرك 180 درجة بسرعة الصاروخ اقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر بدون تكاليف من اول مرة وودعى الشعر الهايش والخشن للابد

الوصفة المعجزة.. بكيس خميرة غيرى شعرك 180 درجة ، الشعر من أهم الأشياء التي تفرق في إطلالة المرأة وأيضًا في جمالها، حيث تبحث جميع السيدات والفتيات عن إطلالة جذابة وشعر حيوي ناعم وطويل وأيضًا تستخدم المكواة والسيشوار باستمرار للحصول علي شعر مفرود، مما يسبب أضرار كبيرة للشعر على المدى البعيد، وأحيانًا تلجأ السيدات لاستخدام المواد الكيميائية لفرد الشعر مثل الكيراتين والبروتين وغيرها من مستحضرات التجميل الكيميائية، والتي برغم أن نتائجها مبهرة إلا أنها مؤقتة سريعة الزوال وكثيرة الضرر للشعر، لذلك أتينا إليكِ بوصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بدون أى تكلفة أو مجهود أو حتى مواد كيميائية تضر الشعر أكثر مما تنفعه.

الوصفة المعجزة.. بكيس خميرة غيرى شعرك 180 درجة

الخميرة من المواد الطبيعية التي لها خصائص غذائية عديدة، وهي أيضًا ثُبت مدى فاعليتها في فرد الشعر وتطويله، فقط اتبعي السطور القادمة وسوف تحصلي على وصفات طبيعية رائعة تفيدك لجمال شعرك ومنحك إطلالة مميزة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة كيراتين الخميرة لفرد الشعر

قومي بتجهيز وعاء.

أضيفي ملعقة من الخميرة الفورية.

ثم 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

اعملي مع الاستمرار في التقليب الجيد للمكونات حتى تمام التجانس.

عليكِ غسل الشعر قبل استخدام الوصفة لإزالة أى بواقي من زيوت أو كريمات تم استخدامها من قبل.

فرد طبقة مناسبة على الشعر لضمان وصول الخليط للجذور.

عليكِ ترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة علي الأقل مع تغطيته.

قومى بغسل الشعر بماء فاتر بعد انتهاء الوقت المحدد.

يمكنكِ تكرار وصفة كيراتين الخميرة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج دائمة.

فوائد مكونات وصفة الخميرة

الخميرة تعمل على تنعيم وتغذية الشعر، وأيضًا لها فاعلية كبيرة في فرد تجاعيده وتطويله وذلك عوضًا عن استخدام المكواه والسيشوار الضارين جدًا بأنسجة الشعر، كما أن لزيت جوز الهند فوائد عديدة للشعر، حيث يعمل على ترطيبه وتنعيمه ومده بعناصر غذائية هامة.

وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الخطوات: