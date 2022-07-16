الوصفة الكورية القنبلة.. تسمين الوجة ونفخ الخدود بالخميرة اقوى من الكولاجين الطبيعى وازالة التجاعيد نهائيا وتفتيح وتوحيد لون البشرة كالاطفال كلة هيسالك عن السر

الوصفة الكورية القنبلة.. تسمين الوجة ونفخ الخدود ، يعد تناسق الجسم من الأمور الهامة التي تكسب الإنسان المظهر الحسن لذا بحرص المرء على الاهتمام بنفسه، ويعد جمال الوجه هو المكون الأساسي الذي يجعل الشخص يثق أكثر بنفسه وقد أصبحت الخدود الممتلئة إحدى علامات الجمال عند السيدات والفتيات الكوريات، لذلك تقوم بعض السيدات للجوء لنفخ الخدود في مراكز التجميل، هناك كثير من السيدات لا يفضلن اللجوء إلى مراكز التجميل لنفخ الخدود ولكنها تحاول البحث عن طريقة صحية يمكن من خلالها جعل الخدود ممتلئة داخل المنزل، لذلك جمعنا لكِ عدة خلطات من الخميرة لكونها أكثر المواد المهمة للجسم، لأنها تعمل علي تحفيز عملية إنتاج الكولاجين في الجلد مما يؤدي إلى مكافحة ظهور علامات تقدم السن علي البشرة، لذلك ننصحك يا جميلتي بعمل خلطة تسمين الوجه ونفخ الخدود بمكونات بسيطة ومتواجدة داخل كل منزل.

الوصفة الكورية القنبلة.. تسمين الوجة ونفخ الخدود

تستخدم الخميرة في أنواع عدة من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة؛ لأنها تعيد للوجه نضارته وصفائه، ولأنها تحتوي على مستخلصات من الأحماض الأمينية والبروتينات والمعادن، وأيضًا تحتوى على فيتامينات متعددة مثل فيتامين ب ومضادات الأكسدة، كما تمتلك قدرة عالية على تسمين الوجه والخدود بعيدًا عن البوتوكس والجراحات وتساعد الخميرة في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، إليكم بعض وصفات الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود.

ماسك الخميرة مع العسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

م. ك من العسل الطبيعي.

مقدار مماثل من الخميرة.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير الماسك:

نقوم بوضع الزبادي مع العسل مع الخميرة مع الليمون في وعاء ونخلطهم.

بعد الخلط يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة عشرين دقيقة علي الأقل.

بعدها تُغسل البشرة بالماء الفاتر ويفضل تكرار الماسك 3 مرات أسبوعيًا.

ماسك الخميرة والنشا

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 م.ك من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الماسك

نضع النشا مع الخميرة مع ماء الورد في وعاء ونقلبهم جيدًا حتى يصبح الخليط مناسب ثم يوضع الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.