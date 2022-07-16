نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. طولى شعرك بسرعة الصاروخ بالصبار والنشا وصفه الهنود من اول استعمال في المقال التالي

لكعب رجلك طولى شعرك بسرعة الصاروخ إلى كل الفتيات التي ترغب في معالجة شعرها نقدم أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر ومعالجة التساقط والتقصف بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة وربما متوفرة في منزلك، فهناك الكثير من الفتيات التي تعاني من الشعر القصير وكما نعلم أن الشعر الطويل يزيد من الفتاة أنوثة وجمال ولذلك تسعى كل فتاة إلى أن تحظى بشعر طويل وناعم وصحي، والاهتمام بشعرك باستمرار يجعلك تحظي بشعر ناعم وانسيابي وطويل بدون استخدام أي وصفات كيميائية. أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر القصير مكونات الوصفة:- نبات الصبار الطبيعي.

معلقة نشا.

كمية وفيرة من الماء الفاتر.

زجاجة بخاخ.

عصير ليمون. خطوات وطريقة عمل الوصفة:- قومي بشّق الصبار بشكل طولي وبعدها قومي بإخراج الجل الموجود بداخله وبعدها قومي بإضافة باقي المكونات إلى بعضها.

قلبي المكونات مع بعضها جيدًا وقومي بوضعها داخل زجاجة البخاخ ثم اشطفي شعرك بماء ساخن أو دافئ على الأقل وقسميه إلى أجزاء وابدئي في رّشه على شعرك وخاصة على فروة الرأس.

اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم قومي بشطف شعرك بماء بارد ثم قومي بترطيبه جيدًا بعد أن يجف واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الأفوكادو للشعر مكونات عمل الوصفة:- ثمرة أفوكادو كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

حبة ليمون كبيرة.

ملعقة نشا ذرة. طريقة تحضير الوصفة بالخطوات:- أضيفي الأفوكادو في علبة وقومي بهرسه جيدًا أو ضعيه داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيدًا وهرسه.

بعد ذلك ابدئي في إضافة باقي المكونات إلى الأفوكادو المهروس واستمري في تقليبهم حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة طرية.

اشطفي شعرك وبعدها قومي بتطبيق الخليط على شعرك من أول فروة الرأس وجذورها حتى أطراف الشعر ثم قومي بتصفيفه ورفعه وتغطيته بغطاء بلاستيكي حراري.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بشطفه جيدًا ونظفي شعرك من أي بقايا للخليط على شعرك.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج التي ترغبين فيها. فوائد الصبار للشعر الصبار من النباتات المفيدة للشعر ومن فوائده

يحتوي الصبار على الانزيمات المفيدة لفروة الرأس وتعزز من البصيلات.

يقلل من تساقط الشعر ويزيد من كثافته.

مضاد قوي للالتهابات والفطريات الموجودة في الرأس غني بمجموعة من الفيتامينات المساعدة في تغذية الشعر وزيادة نموه.

أقوى مرطب للشعر وحمايته من الجفاف.

ينظف الشعر الدهني من الدهون المتراكمة في فروة الرأس ويهدي من حكة الرأس. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. طولى شعرك بسرعة الصاروخ بالصبار والنشا وصفه الهنود من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. طولى شعرك بسرعة الصاروخ بالصبار والنشا وصفه الهنود من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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