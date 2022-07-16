افضل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بدون أي مواد كيميائية 

يعتبر كريم الأساس واحداً من مستحضرات التجميل التي تستخدمها نسبة عالية من السيدات والفتيات من أجل إخفاء العيوب التي توجد في بشرتهن، سواء كانت تلك العيوب على شكل تصبغات أو بقع داكنة أو حبوب، في سبيل ظهورهن بمظهر جذاب، والحصول على بشرة موحدة اللون، ونظراً لغلو أسعار مستحضرات التجميل وعدم قدرة البعض من الفتيات على تحمل تكاليفها، ظهرت العديد من الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها عمل كريم أساس طبيعي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية متوفرة غالباً في كل منزل، تساهم الوصفات الطبيعية لصنع كريم الأساس في المنزل في تغذية البشرة، وترطيبها، وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

افضل كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة

المكونات

نصف ملعقة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من ظلال العيون (وفقاً للدرجة الأقرب للون بشرتك).

طريقة التحضير

قومي بخلط زبدة الشيا مع زيت الجوجوبا وبودرة ظلال العيون معاً في وعاء معدني واحد.

ضعي الوعاء في حمام مائي أو الميكروويف حتى تتجانس المكونات معاً، وتحصلي على خليط كريمي القوام.

اسكبي الخليط الناتج في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

انتظري حتى يبرد الخليط تماماً، ثم قومي بحفظه في مكان بارد نسبياً.

طريقة عمل كريم أساس بودرة باستخدام النشا

المكونات

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان الكاكاو الغير محلى.

ملعقتان من القرفة المطحونة.

ملعقتان من بودرة جوزة الطيب.

قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من الكركم المطحون.

طريقة التحضير