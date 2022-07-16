نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رائحة الكوريين الرائعة.. اقوى مزيل عرق طبيعى وجبار لا بيسمر ولا يطلع ريحة 48 ساعة أمان وريحة رهيبة في المقال التالي

سر رائحة الكوريين الرائعة.. اقوى مزيل عرق طبيعى ، اعملي مزيل العرق الجبار في البيت فرائحة العرق من ضمن الأشياء التي تسبب الاحراج وخصوصا في المواصلات العامة وأيضا في معظم الفصول، وقد تسبب بعض المشاكل الصحية مثل تغير لون البشرة الى السمرة وتكوين بعض التقرحات تحت الابطين، وحيث ان شراء مزيل عرق من ماركة معروفة قد يكلف الكثير من الاموال لذلك وفي تلك السطور سنتعرف على طريقة مثالية لعمل مزيل عرق في المنزل وبأقل التكاليف . سر رائحة الكوريين الرائعة.. اقوى مزيل عرق طبيعى المكونات: اربع قطرات من زيت شجرة الشاي (متواجد عند العطار ).

ثماني قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة بيكربونات الصوديوم.

مائة جرام من زبدة الكاكاو. الطريقة: اناء متوسط الحجم توضع فيه زبدة الكاكاو وعلى نار هادئة يتم التقليب حتى الذوبان.

نضع بقية المكونات في اناء صغير ثم نقلب جيدا حتي تمتزج.

نسكب زبدة الكاكاو بعدما تبرد على الخليط.

نضع المكون في برطمان زجاجي صغير ويوضع في الثلاجة ثم نخرجه ونستخدم منه حسب الرغبة. طريقة عمل مزيل العرق بزيت جوز الهند يوفر حماية وتعطير بنفس الوقت، ويمكنك عمله بالطريقة التالية: المكونات: اختيار زيت عطري حسب الرغبة.

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

اربع ملاعق بيكربونات الصوديوم.

ست ملاعق من زيت جوز الهند. الطريقة: يمتزج بيكربونات الصوديوم ونشا الذرة في اناء متوسط الحجم.

صب زيت جوز الهند ببطء مع التحريك ليتجانس الخليط.

اضافة الزيت العطري بكمية مناسبة.

وضع الخليط في برطمان صغير ويوضع في الثلاجة. مزيل عرق للبشرة الحساسة البشرة الحساسة تحتاج لمستحضرات خاصة توفر لها العناية. المكونات: ثلاثة قطرات زيت المرمرية.

ثمانية قطرات زيت اللافندر.

فيتامين e موجود بالصيدليات معالج ببعض المركبات الكيميائية.

كمية قليلة من شمع العسل.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. الطريقة: في اناء متوسط نضع شمع العسل وزبدة الشيا مع زيت جوز الهند ويتم التسخين على نار هادئة جدا.

ويتم التحريك جيدا ثم نضف زيت المرمرية واللافندر وفيتامين e ببطء شديد.

ثم اضافة النشا مع التقليب المستمر ثم توضع في برطمان صغير في الثلاجة. عمر شويل - جدة سر رائحة الكوريين الرائعة.. اقوى مزيل عرق طبيعى وجبار لا بيسمر ولا يطلع ريحة 48 ساعة أمان وريحة رهيبة - ثقفني

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