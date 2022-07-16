مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع بنصف كوب سكر بدون ماكينة ولا خلاط اتحداكى هتقومى تعملية حالا سهل وسريع وغير مكلف تماما

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مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع ، هتعملي غزل البنات لأولادك في المنزل بكل سهولة، من منا لا يعشق غزل البنات ولا يشكل لنا الطفولة وذكرياتها الجميلة وأيضًا الأطفال يعشقون أكل الأطعمة حلوة المذاق والحلويات، لكن في ظل الوقت الحالي وانتشار الأمراض والأوبئة فمن الخطر شراء غزل البنات من الخارج لعدم ضمان نظافتة لذلك تحرص الأمهات دائمًا على صناعة مثل هذه الأغذية في المنزل لضمان سلامة أبنائها وعائلتها، الآن أتينا إليكِ بطريقة عمل غزل البنات في المنزل وبدون ماكينة وبكل سهولة وبدون جهد فقط اتبعي السطور القادمة.
مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع
مكونات تحضير الوصفة:
- كوب من السكر أو نصف كوب حسب الكمية المناسبة لكِ.
- أعواد خشبية طويلة.
- لون طعام حسب الرغبة، أو يمكن أن يترك باللون الأبيض.
- نكهة غذائية حسب ذوق عائلتك.
- حلة مقاس كبير.
طريقة تحضير غزل البنات في المنزل
غزل البنات من الحلويات الشهية جدًا يقبل عليها الأطفال والكبار نظرًا لمذاقها الرائع وألوانها المبهجة فإنها تضيف جو من البهجة والمتعة، الآن يُمكنكِ عملها في المنزل لضمان نظافتها لعائلتك من خلال الخطوات التالية:
- يمكنك الحصول على غزل البنات بخطوات بسيطة غير مُجهدة إطلاقًا لكى تُسعدى اولادك.
- احضري وعاء وقومي بوضع كمية السكر المناسبة لكِ ثم اضافة لون الطعام ونكهة الغذاء التي تفضلينها مع تقليب المكونات جيدًا.
- إرفعي القدر علي النار حتي يبدأ السكر يتحول إلى كراميل.
- عليكِ الانتباه في هذه الخطوة لأن السكر حساس جدًا للحرارة فانتبهي قبل أن يحترق أو يأخذ لون غامق جدًا.
- اعتمدي على النار الهادئة جدًا في هذه الخطوة.
- والآن احضري حلة أو قدر مقاس كبير وضعيه على النار.
- عندما يتحول السكر إلى كراميل باستخدام ملعقة خشبية عليكِ أخذ السكر الكراميل وتوزيعه علي حواف الحلة.
- الآن ستلاحظين تكون غزل البنات في الوسط.
- باستخدام الأعواد الخشبية قومي بجمع غزل البنات عليها.
- الآن إستمتعي أنتِ وأبنائك بأشهى غزل بنات في المنزل مضمون 100% خالى تمامًا من أي ملوثات خارجية.
- يمكنكِ تحضيره لأبنائك في الأعياد والمناسبات وأعياد الميلاد لإضافة جو من البهجة والفرحة.
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