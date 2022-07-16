مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع بنصف كوب سكر بدون ماكينة ولا خلاط اتحداكى هتقومى تعملية حالا سهل وسريع وغير مكلف تماما

مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع ، هتعملي غزل البنات لأولادك في المنزل بكل سهولة، من منا لا يعشق غزل البنات ولا يشكل لنا الطفولة وذكرياتها الجميلة وأيضًا الأطفال يعشقون أكل الأطعمة حلوة المذاق والحلويات، لكن في ظل الوقت الحالي وانتشار الأمراض والأوبئة فمن الخطر شراء غزل البنات من الخارج لعدم ضمان نظافتة لذلك تحرص الأمهات دائمًا على صناعة مثل هذه الأغذية في المنزل لضمان سلامة أبنائها وعائلتها، الآن أتينا إليكِ بطريقة عمل غزل البنات في المنزل وبدون ماكينة وبكل سهولة وبدون جهد فقط اتبعي السطور القادمة.

مش هتشتريه من برة تانى.. غزل البنات الرائع

مكونات تحضير الوصفة:

كوب من السكر أو نصف كوب حسب الكمية المناسبة لكِ.

أعواد خشبية طويلة.

لون طعام حسب الرغبة، أو يمكن أن يترك باللون الأبيض.

نكهة غذائية حسب ذوق عائلتك.

حلة مقاس كبير.

طريقة تحضير غزل البنات في المنزل

غزل البنات من الحلويات الشهية جدًا يقبل عليها الأطفال والكبار نظرًا لمذاقها الرائع وألوانها المبهجة فإنها تضيف جو من البهجة والمتعة، الآن يُمكنكِ عملها في المنزل لضمان نظافتها لعائلتك من خلال الخطوات التالية: