مزيل عرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق ويدوم 24 ساعة ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

نجد أن مزيلات العرق لا تخلو من أدوات الفتيات وربات البيوت وكذلك الشباب، حيث يفضلن الظهور أمام الجميع برائحة عطرة ومميزة، وخاصة لأنه عند التعرق تتراكم البكتيريا على البشرة وتسبب في انبعاث روائح كريهة تجعل الجميع يبتعد عن الشخص مما يسبب له الحرج الكبير، كما أن استخدام مزيلات العرق الصناعية تسبب في غمقان البشرة تحت الابطين، والتهابات البشرة عند البعض، لذلك يبحثن عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات تساعد على تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة، لذا سوف نوضح لكم طريقة صنع مزيل العرق بكل سهولة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي برائحة بالمسك

الصيف مشهور بدرجات الحرارة المرتفعة، وتسبب درجات الحرارة تعرق الجسم، وعند عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية وتنظيف البشرة من الأتربة والأوساخ أول بأول تسبب هذه الأوساخ تراكم البكتيريا وانبعاث روائح عرق كريهة، ولكن يمكن من خلال مزيل العرق الطبيعي توديع هذه الروائح والثقة عند استخدامه، وتتمثل مكونات صنع مزيل العرق الطبيعي في الآتي.

المكونات

ملعقتين من الشبه الناعمة.

ثلاث ملاعق من المسك.

4 ملاعق من الفازلين.

1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يمكنك استخدام مزيل العرق الطبيعي دون قلق، فهو مكون طبيعي ممتاز يساعد على تعطير البشرة والتخلص من رائحة العرق وكذلك تفتيح لون بشرة الجسم، كما يساعد الفازلين على تنعيم البشرة والتخلص من الالتهابات، والمسك من العطور الممتازة التى تسيطر على رائحة العرق، ويمكن عمل مزيل العرق من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن.

بعدها يتم إضافة الشبه والمسك وماء الورد إلى الفازلين ونقلب جيدا جميع المكونات.

يضع الخليط في وعاء زجاجي ويمكن استخدامه قبل الخروج من المنزل.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي باستخدام النشا

ملعقتين من النشا.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

قطرات من زيت الشاي.

طريقة التحضير