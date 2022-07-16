وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر نهائياً خلال اسبوع اسرع طريقة لمنع التساقط وتطويل الشعر 

تعد مشكلة ظهور الفراغات في فروة الرأس من الأمور التي تسبب الإحراج للمرأة أمام الآخرين، والتي يحتاج علاجها إلى الكثير من الوقت حتى تحصلي على النتيجة المرجوة، لذلك طرحنا لك بعض الطرق والوصفات الخاصة بعلاج تساقط الشعر وإنبات الفراغات التي يعاني منها بشكل فعال من خلال الآتي:

وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر نهائياً

المكونات

ملعقتان أو 3 من زيت النعناع (حسب كثافة وطول شعرك).

القليل من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

قومي بخلط زيت النعناع بالماء من أجل تخفيفه.

افردي الماسك على شعرك وخاصةً في فروة رأسك، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الفراغات.

قومي بتدليك الماسك لمدة 5 دقائق، ثم غطي شعرك باستخدام البونيه.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ثم بعد ذلك رطبي شعرك باستخدام البلسم، واتركيه على الأطراف لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ثم احرصي على تكرارك لتلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وذلك من أجل الحصول على شعر كثيف وناعم دون وجود فراغات.

وصفة الزنجيبل وزيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر

المكونات

4 حبات من الجنزبيل الطازج.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يساهم زيت الزيتون بفعالية في علاج تساقط الشعر، من خلال احتوائه على مضادات للأكسدة تعمل على تنعيم الشعر وحمايته من الهيشان والتقصف، علاوةً على فعاليته في تعزيز نمو الشعر من خلال إمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، كما أن الزنجبيل له دور فعال في تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ وذلك لأنها يحتوي على الكثير من الفوائد التي تعمل علي نمو الشعر