نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري من الصيدلية رهيب للبشرة تبييض وشد والتخلص من البقع والترهلات هيخليكى ملكة جمال في المقال التالي

نقدم إليكم اليوم طريقة استخدام البانثينول للبشرة، فكريم البانثينول الطبي هو واحد من أشهر الكريمات التي يتم استخدامها على الشعر والبشرة وله فوائد مختلفة على كل منهما، يتم تحضير البانثينول طبيًا بحيث يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر أو البشرة وتفيدهما وتزيد نضارتهما، والمداومة على استخدام كريم البانثينول يجعل بشرتك ناعمة ونضرة وفي وقت قصير جدًا بعد أيام قليلة من استخدامه وسنقوم بتوضيح أبرز الفوائد في سطور مقالنا التالية. طريقة استخدام البانثينول للبشرة مكونات عمل الوصفة:- أنبوبة كريم بانثينول طبية.

ماء ورد. خطوات وطريقة العمل:- قبل أي شيء يجب تجربة الكريم على يديك في جزء صغير جدًا حتى ما إذا كنتي تعانين من حساسية في جلد تجاه كريم البانثينول.

بعد ذلك قومي بشطف يديك جيدًا قبل أي شيء وقومي بغسل بشرتك جيدًا حتى تصبح نظيفة تمامًا قبل استخدام الكريم.

ابدئي في فرد كمية بسيطة من الكريم على بشرتك بحركات دائرية لطيفة حتى يتغلغل إلى البشرة واتركيه عليها ولا تقومي بشطفه فالبشرة تقوم بامتصاصه.

استخدميه مرتين أو ثلاث مرات من كل يوم وستجدي نتائج مميزة بعد فترة قصيرة فقط من استخدامها. نصائح قبل استخدام كريم البانثينول على البشرة يجب أن يكون استخدام الكريم على المنطقة بشكل خارجي ولا يتم استخدامه إلا على المنطقة التي ترغبين في معالجتها فقط.

يتم غسل المكان المراد معالجته قبل وضع الكريم حتى يكون خالي من أي أتربة وشوائب ويوضع على منطقة نظيفة فقط.

احذري عند استخدامه من تقريبه من منطقة العين لأنها منطقة حساسة وقد تتسبب في احمرارهما وتهييجهما وانسياب الدموع. جربي الكريم على منطقة بسيطة جدًا من يديك حتى تتأكدي من عدم وجود أي حساسية ضد الكريم وإذا وجدتي حساسية يجب عدم استخدامه مرة أخرى.

في حالة أنك كنت حامل أو مرضعة وترغبين في استخدام الكريم يجب أن تقومي باستشارة الطبيب قبل استخدامه وعدم استخدامه بدون إذنه.

احرصي أيضًا على عدم استخدامه على أحد المناطق المصابة بأي التهابات حتى لا يزيد من تهيجها. عمر شويل - جدة كريم سحري من الصيدلية رهيب للبشرة تبييض وشد والتخلص من البقع والترهلات هيخليكى ملكة جمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم سحري من الصيدلية رهيب للبشرة تبييض وشد والتخلص من البقع والترهلات هيخليكى ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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