ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

ظهور شعر الجسم بشكل كثيف يسبب إحراج كبير للفتيات والأمهات، حيث ترغب كل منهما التخلص من شعر الجسم الزائد بشكل نهائي، لذلك تلجأ كل فتاة لأدوات مختلفة تساعد على التخلص من شعر الجسم، ولكن معظم هذه الأدوات تسبب التهابات في البشرة والشعور بآلام شديدة عند إزالة الشعر، لذلك يحاولن البحث عن طرق أخرى مناسبة لإزالة الشعر الزائد دون الشعور بآلام وتعب أو ظهور التهابات في البشرة، والنشا يساهم في التخلص من شعر الجسم الزائد بسرعة، كنا يساهم في تفتيح لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، لذا سوف نوضح لكم طريقة إزالة شعر الجسم بالنشا.

طريقة استخدام النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

يستخدم النشا في وصفات تبيض بشرة الجسم الداكنة، كما يستخدم في ترطيب الشعر وسهولة فرده، حيث أن النشا يحتوي على فيتامينات هامة ومعادن تساهم في تفتيح خلايا الجلد، وتخلص البشرة من الالتهابات وتجعلها تعيد نضارتها، كما يسهل عملية إزالة شعر الجسم الزائد الذي يحرج الفتيات عند ظهوره في الجسم، وتتمثل مكونات وصفة النشا لإزالة الشعر في الآتي.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة من عصير الليمون.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

تختلف طرق إزالة الشعر فهناك من يستخدم شفرات الحلاقة والبعض يعتمد على السويت والبعض الآخر يعتمد على كريمات إزالة الشعر، ولكن جميع هذه الأدوات تسبب التهابات في البشرة والشعور بتعب أثناء إزالة الشعر، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استخدام النشا، وتتمثل طريقة الاستخدام من خلال إتباع ما سوف نوضحه لكم خلال السطور التالية.

الخطوة الأولى يتم خلط النشا وعصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء ويترك على جنب.

بعدها يتم تنظيف بشرة الجسم من الأتربة.

نوزع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد انتهاء الوقت يتم فرك خليط النشا في البشرة للتخلص من الشعر الزائد.

يتم الإعتماد على هذه الطريقة حتى يتم التخلص من الشعر بالكامل.

فوائد النشا للبشرة