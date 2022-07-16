صاروخ الجمال.. كريم ميبو والليمون دهنه واحده على الجسم والبشرة تبييض حتى 7 درجات افتح في دقائق

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نقدم اليوم طريقة تحضير كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة ولأي اسمرار موجود في الجسم وخاصة في المناطق الحساسة، كان الطريق الأكثر سيرًا بالنسبة للسيدات هو طريق استخدام مستحضرات التجميل وكريمات الأساس وكريمات التفتيح التي لا نعرف مصدرها، ونجد أن البشرة فجأة زادت مشاكلها ولم تختفي لأن هذه الوسائل هي وسائل لحظية فقط يدوم مفعولها لفترة قصيرة ويختفي بمجرد غسل البشرة بل ويزيد ضررها ومشاكلها ولذلك فالطرق الطبيعية هي الأفضل. طريقة تحضير كريم ميبو والنشا في المنزل مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

كريم ميبو من الصيدلية.

عصير ليمون طبيعي.

عسل أبيض. خطوات وطريقة العمل:- أضيفي كل المكونات مع بعضها ويمكنك وضعه بداخل الميكروويف لمدة خمسة عشر ثانية تقريبًا.

بعد أن يذوب الخليط تمامًا قومي برفعه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد قليلًا ويحرق بشرتك.

اغسلي بشرتك جيدًا لأنه يجب وضعه على بشرة نظيفة تمامًا ثم قومي بفرده عليها بلطف.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة خمسة عشر دقائق تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد وغسول مناسب لنوع بشرتك.

هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة ويمكنك استخدامه يوميًا قبل النوم ليلًا ولا يجب استخدامه في الصباح. كيفية عمل ماسك القهوة والنشا للبشرة مكونات عمل الماسك:- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب أو الزبادي. خطوات عمل الوصفة:- أحضري علبة صغيرة ونظيفة وقومي بوضع كل المكونات مع بعضها وقلبيهم حتى يمتزجوا تمامًا.

قلبي الخليط حتى يتجانس ويصبح من الصعب جدًا فصل مكوناته مرة أخرى أو التعرف عليها.

اشطفي بشرتك بماء دافئ وغسول بحيث تصبح نظيفة من الكريمات والمكياج وأي مستحضر تجميلي.

افردي الكريم وطبقيه على بشرتك بحركة دائرية على البشرة ثم قومي بتركه عليها نصف ساعة.

بعد أن يجف من على البشرة قومي بشطفها بماء بارد هذه المرة حتى تنغلق مسام البشرة.

احرصي على تكرار استخدام هذا الماسك على بشرتك مرتين من كل أسبوع. فوائد كريم ميبو للتبيض كريم ميبو يساعد في تفتيح وبياض البشره وهناك نوعين من كريم ميبو، وهما ميبو، وميبو سكار

ميبو يتكون من زيت السمسم وشمع النحل

ميبو سكار نفس مكونات ميبو بالإضافة للصبار

يساعد الميبو في تفتيح ونضارة البشرة وعلاج الاحمرار والالتهابات الجلدية.

يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجلد الميت.

استخدمي كريم ميبو مع كريمات تفتيح البشرة لتقليل من آثاره الجانبية.

يعمل على ترطيب المنطقة الحساسة كذلك. عمر شويل - جدة صاروخ الجمال.. كريم ميبو والليمون دهنه واحده على الجسم والبشرة تبييض حتى 7 درجات افتح في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ الجمال.. كريم ميبو والليمون دهنه واحده على الجسم والبشرة تبييض حتى 7 درجات افتح في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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