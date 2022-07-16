وصفة الشبه والليمون لعمل مزيل عرق طبيعي في البيت يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

توجد بعض الأشخاص لديهم فوبيا الصيف، وعند دخول فصل الصيف تجدهم يذهبون إلى الصيدلية لشراء الكثير من المنتجات التي تعمل على التخلص من رائحة العرق، وهذا هو سبب الخوف من فصل الصيف، ورائحة العرق من تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها الكثير وتضعهم في مواقف كثيرة محرجة للغاية ولا يستطيعون ارتداء الملابس المكشوفة، ولا يستطيعون قضاء وقت طويل خارج المنزل بسبب العرق الذي يظهر تحت الإبط مما يجعل الملابس مبللة، والرائحة لا تطاق أبداً، مع العلم أنه أن معظم المنتجات المستخدمة في إزالة العرق تؤدي إلى اسمرار منطقة الأندر أرم، وبعد وضعها بمدة صغيرة تظهر رائحة العرق مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الشبة والليمون للتخلص من رائحة العرق المزعجة

نرى الكثير من الإعلانات التي تعلن عن منتجات خاصة بالقضاء على رائحة المزعجة، ولكنها لا تعطي لنا النتيجة التي نرغب فيها وتؤدي إلى وجود التهابات كثيرة تحت الإبط أيضا، بالإضافة إلى تغير لون الملابس وبهتانها أيضا وأصبحنا نواجه أكثر من مشكلة الآن، ولكن وداعا لكل هذه المشاكل معنا فقط سوف نقدم لكم أسرع وأفضل وصفة للتخلص من رائحة العرق أفضل وقت ممكن، وعن طريق وضع هذا الكريم في الصباح يظل مفعوله أكثر من 48 ساعة، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

ثلاث ملاعق من الشبه.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ماء ورد.

خطوات تحضير الكريم في المنزل للتخلص من رائحة العرق

المكونات كلها طبيعية وخالية من أي مواد تضر البشرة من أي جهة، ولذلك وجدنا إقبال كثير من قبل الكثير من النساء والرجال أيضا على مثل هذه الوصفات الطبيعية، وتتلخص مكونات التحضير في:

نضع النشا على الشبة.

نضع عصير الليمون وماء الورد بالتدريج.

يجب التقليب حتى نحصل على قوام الكريم.

يجب تنظيف تحت الإبط قبل وضع الكريم.

يفضل استخدام الكريم بعد الاستحمام مباشرة.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل مزيل عرق طبيعي يساعد على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة حيث الشبه والليمون مكونات طبيعية لا ضرر منها تساعد علي إلتخلص من رائحة العرق الموجودة عند البنات وتساعد في التخلص منها بسهولة ولذلك عليكي أن تقومي بوضع مزيل العرق هذا للحصول على بشرة فاتحه وخالية من رائحة العرق وايضا خالية من ال