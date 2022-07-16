قنبلة التبييض.. مقشر القهوة لتبيض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال

تعد القهوة المشروب المفضل للملايين من الأشخاص حيث أنها تعطي الشخص الطاقة والنشاط والحيوية لبداية يومه، ولكن لا يعلم الكثير من الأشخاص أنه يمكن من خلال مسحوق القهوة تفتيح وتبييض البشرة، كما يمكن من خلال مقشر القهوة التخلص من علامات الشيخوخة وإزالة التجاعيد، وتوحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة التي تظهر على الوجه، بدل من منتجات العناية بالبشرة التي تصرف عليها بعض السيدات الكثير من الأموال ولا تعطي لها نتائج فعالة ومضمونه، بلا تسبب بعض الآثار الجانبية، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل مقشر القهوة في المنزل.

مكونات عمل مقشر القهوة في المنزل

تتساءل العديد من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لعمل مقشر القهوة في المنزل دون تكلفة كبيرة، ويعطي لها نفس النتائج التي تعطيها مقشرات صالونات التجميل الكبيرة، وإليكم المكونات التي نحتاج إليها موضحه كالتالي.

عدد ٤ ملاعق من النشا المطحون.

عدد ٤ ملاعق من مسحوق القهوة.

عدد٢ ملعقة من الحليب.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

وعاء مخصص للخلط.

طريقة تحضير مقشر القهوة لتبييض وتفتيح البشرة

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير مقشر القهوة في البيت، والتي توجد في كل المنازل وتكون ذات تكاليف بسيطة جدا، وإليكم الأن طريقة تحضير مقشر القهوة خطوة بخطوة ويعطي لكي نتائج فعالة من أول مرة.

أولا نقوم بإحضار الوعاء المخصص للخلط، نقوم بإضافة الأربع ملاعق من النشا على الأربع ملاعق من القهوة.

نقوم بتقليب القهوة والنشا معا حتى يمتزج بشكل جيد معا، ويصبح خليطا واحدا.

نبدأ في إضافة ملعقتان الحليب وملعقة زيت الزيتون، ونقلب حتي يصبح كل الخليط متماسك.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا وتجفيفها بشكل جيد، ثم نقوم بوضع الخليط السابق على الوجه، ونتركه لمدة ١٠ دقائق.

نقوم بتدليك الوجه بعد ذلك جيدا بحركات دائرية ثم نغسله بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين النتائج من أول مرة، كرري الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول على أفضل النتائج من بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد والبقع الداكنه.

كما ذكرنا في المقال مقشر القهوة الذي يساهم في جعل البشرة بيضاء ويعمل على تفتيح لونها لذلك يمكن استعمال مختلف الطرق التي تساهم في جعل الوجه باستعمال القهوة حيث تلعب القهوة دور هام في تفتيح مثالي للبشرة وتجعلها خالية من التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا وايضا تعمل علي جعل البشرة بيضاء لذلك يمكن استخدام القهوة مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا