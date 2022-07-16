كيراتين بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين البانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، تعاني معظم الأطفال من الكثير من التنمر بسبب الشعر الخشن والمجعد، ولا يقدرون على مواجه أصدقائهم إطلاقا، ويريدون إرتداء الحجاب بسبب شعرها الخشن، على الرغم من صغر سنها، ومن أسباب جعل الشعر خشن غير العوامل الوراثية التي لا يستطيع الإنسان التدخل والتحكم فيها، هي استخدام الأجهزة الكاوية والكهربائية في فرد الشعر أو الصبغات الكيميائية الملونة التي تضر الشعر بأكثر من ضرر، مع العلم أن هذه المشكلة لا تواجه الأطفال البنات فقط، وإنما تواجه الصغار والكبار سواء بنات أو أولاد، والجميل والرائع في كريم بانثينول هو أن يناسب جميع الأعمار وجميع أنواع الشعر المختلفة والمتنوعة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم بانثينول فى فرد الشعر المجعد

كريم بانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي يكون لها نتيجة لا مثيل لها في فرد الشعر المجعد، كما أنه يساعد في تغذية الشعر وعلاج الكثير من المشاكل منها التساقط المستمر، جفاف الشعر، وهيشان الشعر، مهما كانت مشكلتك معنا سوف تجدين الحل، مع العلم أن هذه الوصفة من أرخص الوصفات التي نراها لفرد الشعر، علاوة على ذلك مع الاستمرار أقل من شهر على تطبيق هذه الوصفة، سوف تلاحظين الفرق الشاسع في شعرك، وسوف تنصحين كل أصدقائك بها، وتتلخص المكونات في:

علبة كريم بانثينول.

ثلاث ملاعق من الجلسرين.

شامبو.

خطوات تحضير واستخدام الوصفة:

لا توجد وصفة على الإطلاق مكوناتها بسيطة مثل هذه الوصفة، وعندما نعرض لكم خطوات التحضير سوف تقولين لنفسك ماذا لو كنت تعرف على هذه الوصفة قبل ذلك، وتتلخص الخطوات في:

نضع كريم البانثينول مع الجلسرين.

يتم التقليب حتى يصبح المكونات واحدة ومتجانسة.

يجب غسل الشعر بالشامبو حتى يتم تنظيف الشعر.

يجب وضع الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب تركه على الشعر لمدة ساعة ونصف.

يجب غسل الشعر بعد مرور الوقت جيدا.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر على الأقل.

يجب ملاحظة الفرق أول بأول.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن فرد الشعر الخشن والمجعد من أول إستعمال في المنزل عن طريق وضع كيراتين البانثينول حيث يعمل على جعل الشعر ناعم وحرير من أول إستعمال ويجعل الشعر مفرود لذلك يمكن استخدام هذه الطريقة وهي وضع كريم بانثينول علي الشعر لمدة ساعة ثم غسل الشعر يجعله حرير وناعم فيمكنك استخدام هذه الطريقة والوصفات لتنعيم الشعر