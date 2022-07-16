أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

تعشق معظم النساء صبغ شعرها بألوان جديدة وعصرية، وتكون مميزة ومن أكثر الألوان التي ترغب الكثير من السيدات والفتيات في صبغ الشعر به هو اللون الأشقر الذهبي، والذي يعد من الألوان الجريئة والجاذبة، ولكن من المعروف أن الصبغة التي تتم في مراكز التجميل وتباع في المحلات، تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، والتي تضر الشعر وتسبب له التلف والتساقط، ولذلك هناك طريقة طبيعية يمكنك الأن سيدتي عملها في المنزل وتعطي لكي اللون الأشقر الذهبي بدون ما تضر الشعر أو تسبب له التلف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة صبغ الشعر بالكركم.

مكونات صبغ الشعر بالكركم للون الأشقر الذهبي

يعرف العديد منا الكركم وفوائده للصحة، ولكن لا يعلم الكثير من الأشخاص فوائد الكركم للشعر، حيث يساعد الكركم على منع تساقط الشعر والحصول على شعر صحي وخالي من القشرة، بالإضافة إلى أنه يمنح الشعر اللون الأشقر الذهبي المميز، وإليكم المكونات التي نحتاجها كالتالي

عدد ٤ ملاعق كبيرة من الكركم.

عدد ٤ ملاعق من البابونج.

عدد ٤ ملاعق من زهرة القطيفة.

وعاء مخصص للخلط.

كوبان من الماء المغلي.

طريقة تحضير صبغة اللوم الاشقر الذهبي بالكركم

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاجها لتحضير الصبغة والتي تباع لدي أي عطار ولا تكون كثيرة التكلفة، إليكم طريقة تحضير الصبغة خطوة بخطوة وكيفية استخدامها على الشعر، موضحه كالتالي.

أولا نقوم بإحضار الوعاء ونضع به الأربع ملاعق من الكركم، ثم نضيف بعد ذلك الأربع ملاعق من البابونج، ونفس المقادر من زهرة القطيفة.

نقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيدا حتى تختلط تمام.

ونبدأ في أضافة كوب الماء المغلي بالتدريج حتي نحصل على قوام مناسب للصبغة، أتركي الخليط لمدة نصف ساعه حتى تمتزج كل هذه المكونات.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا ثم نقسم الشعر إلى خصل ونقوم بتوزيع الصبغة على الشعر بالتساوي، ثم نتركها لمدة نصف ساعه، نغسل الشعر جيدا ومع تكرر الوصفة مرة كل أسبوع سوف تلاحظين أن درجة اللون الذهبي تزداد وتصبح أكثر وضوحا.

كما ذكرنا في المقال ان يمكن الحصول على شعر أشقر ذهبي في المنزل باستخدام بغض المكونات الطبيعية الموجودة التي تساهم في جعل الشعر لونه اشقر وايضا تجعل الشعر ناعم كالحرير بذلم يمكن استخدام هذه الوصفة المذكور في المقال للحصول على الشعر المطلوب حيث تبحث السيدات عن صبغة طبيعية تساهم في جعل لون شعرهم