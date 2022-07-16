ملعقتي السحرية ضعيها علي الكفتة المشوية وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

من أكبر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء عند تحضير الكفتة المشوية في البيت هي أنها عند تسويتها تفك ولا تتماسك مهما فعلت ربه المنزل، وفي أحيان أخرى تكش ويقل حجمها عند التسوية، وتقف ربة المنزل ولا تعرف ماذا تفعل وما هو سبب ذلك، وهذا هو هدفنا في مقال اليوم، أننا جئنا لكي نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بدون أن تكش ولا تفك، وسوف نوضح لكم جميع أسرار الحاتي نفسه عند التحضير، وهذه الطريقة سوف توفر لكس الكثير من المال والوقت في الذهاب لشراء أو تناول كفتة الحاتي من الخارج مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كفتة الحاتي بدون حدوث أي مشاكل عند التسوية

تتميز كفتة الحاتي بطعم ورائحة لا مثيل لها، وست البيت تريد الوصول إلى هذا الطعم والرائحة، مع العلم أنه لا يشترط أنك تمتلكي شواية لكي تقومي بتحضير الكفتة المشوية، ونحن سوف نقدم لكم طريقة رائعة ومكونات لا مثيل لها في الطعم، ويجب أن تهتموا بكل المكونات التي سوف نقدمها لكم الآن، وتتلخص في:

كيلو من اللحمة ويجب أن يكون مفروم ناعم جيدا.

عدد 3 بصلات متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

قطعة فحم.

ملعقة صغيرة من الزيت.

حزمة من البقدونس.

ملعقة ليست كبيرة من البقسماط الناعم.

خطوات تحضير الكفتة المشوية بكل سهولة

يجب التركيز جيدا عند اتباع خطوات التحضير لكي تخرج الكفتة لا مثيل لها، وإليكم الخطوات:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

يجب التقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات. يجب أن نتركها لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

يجب وضع عصير الطماطم مع ماء البصل في طبق جانبي.

يجب تشكيل الكفتة بعد غمس اليدين في هذه الوصفة.

يجب رص الكفتة في صينية ويتم إدخالها الفرن على درجة الحرارة 180 درجة.

عند إخراج الصينية يجب وضع قطعة فحم مشتعلة في في وسط الصينية ويتم إطفائها بالقليل من الزيت.

يجب تقطيع الخضار ووضع الكفتة فوقة.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل الكفتة الحاتي المشوية علي الفحم باستخدام بغض المكونات الموجودة في المطبخ وهذه المكونات هي النشا أو إضافة النشا لبس الكفتة حيث تعاني السيدات أن الكفتة تكش منهم لذلك يمكن أن تستخدم هذه الطريقة لكي نحصل على كفتة الحاتي المشوية علي الفحم مثل المطاعم بسهولة في خلال دقائق ياستخدام احكي هذه الطرق