مشروبات منعشة سهلة جداً في أقل من خمس دقائق

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عمر شويل - جدة مشروبات منعشة سهلة حيث يقوم العديد من الأفراد بالتساؤل عن أشكال مختلفة من المشروبات الباردة التي يحبب تناولها في فصل الصيف، وذلك يرجع لدرجات الحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس الشديدة والتي تسبب الاحتياج إلى السوائل باستمرار، وهناك الكثير من المشروبات الباردة التي يمكن تجهيزها داخل المنزل.

مشروبات منعشة سهلة

هناك العديد من أشكال المشروبات التي يحب الأفراد تناولها في فصل الصيف والقضاء على الشعور بالعطش وتتمثل في الآتي:

الليمون بالحليب والنعناع

هذا المشروب من أكثر المشروبات التي تساعد على التخلص من العطش في درجات الحرارة العالية.

المكونات

عدد 4 ليمون طازج.

عدد 5 من أوراق النعناع الأخضر.

2 كوب من الماء.

2 كوب من الحليب.

4 ملاعق من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي ومزجهم جيدا، حتى نحصل على خليط متجانس ثم يتم إزالة الشوائب الموجودة في الخليط من خلال مصفاة ضيقة، ثم يوضع العصير في الثلاجة لمدة ساعة ثم يوضع في أكواب التقديم.

سموثي البطيخ

يعد البطيخ من أكثر الفواكه المنتشرة في فصل الصيف ويوجد به نسبة كبيرة من الماء التي تمنح الجسم الانتعاش ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداده:

شريحة متوسطة الحجم من البطيخ.

مكعبات ثلج.

2 ملعقة من السكر.

كوب واحد من اللبن.

طريقة التحضير

يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي ويتم مزجها جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس ثم يتم وضعه في أكواب التقديم.

الكركديه المثلج

الكركديه من أهم المشروبات التي يتم تناولها باردة، وتعمل على مد الجسم بالانتعاش والحيوية، ويمكن أعداده داخل المنزل من خلال غلي أوراق الكركديه في الماء ثم تصفيتها وحفظها في الثلاجة حتى تبرد تماما.

عصائر الفواكه

يوجد في فصل الصيف العديد من الفواكه المختلفة من أهمها البطيخ والمشمش وغيرها التي تصلح لإعداد عصير صيفي منعش، وتشتمل على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

مشروبات منعشة سهلة حيث أن فصل الصيف يحتاج إلى العديد من المشروبات الباردة التي تعمل على ترطيب الجسم، ولقد عرضنا لكم مجموعة من العصائر المنعشة التي توجد بكثرة في فصل الصيف.