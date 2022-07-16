من اسرار الشام.. طريقة حلاوة الجبن السورية لطعم يذوب في الفم من اول قطمه

طريقة حلاوة الجبن، تلك إحدى الأطباق التي تعتبر ذات الأصل السوري، وهي عبارة عن حلويات اشتهرت بها دولة سورية وخاصة في مناطق محددة، من هذه المناطق التي اشتهرت بها هذا الطبق منطقة حمص، وكذلك منطقة حماة، ذلك الطبق الذي يحتوي على الكثير من البروتينات، كما أننا ننصح الأشخاص مرضى السكر بتناول هذا الطبق، وذلك لأنه يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم.

طريقة حلاوة الجبن

يمكنك الحصول على فائدة غذائية كبيرة عند تناولك لطبق حلاوة الجبن، حيث أن يعتبر مفيد جدًا لصحة الإنسان بشكل عام.

ولا يمكننا أن نقتصر على السوريين في تحضير هذا الطبق، حيث أنه معروف أيضًا في لبنان.

كما أنها تعتبر من أكثر الأطباق التي يتم تقديمها في المحافل الكبرى، وكذلك الاحتفالات والمناسبات، فتعتبر من أكثر الحلويات التي يقبل عليها المسلمين في شهر رمضان.

حيث يمتاز هذا النوع من الحلويات بأن له مذاق طيب يجعلك تذوب معه، كما أن هذه الحلوى يمكن تحضيرها بكثرة في فصل الشتاء، وذلك نظرًا لسهولة طريقتها وإعدادها.

مقادير حلاوة الجبن بالكوب

نصف كيلو من الجبن العكاوي.

كوب صغير من السميد بشرط أن يكون ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من مياه الورد.

ونصف كوب من القطر.

مكونات الحشو

كوب واحد من القشدة.

وكوب واحد من الحليب المجفف.

3 ملاعق تكون كبير من النشا.

كوبان من المياه.

ملعقة واحدة تكون صغيرة من ماء الورد.

مكونات التزيين

نصف كوب من الفستق الحلبي المبشور.

عدد بسيط من كرات البوظة تكون ذات نكهات مختلفة.

نصف كوب من جوز الهند.

خطوات تحضير الحلاوة بالجبن السورية

في البداية نقوم نحضر إناء فارغ ونضع به كل من اللبن وكذلك ماء الورد والمياه، ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع مسحوق النشا بشكل تدريجي.

ثم نقوم بتحريك الخليط عند إضافة النشا، وذلك من أجل عدم تكون التكتلات، وحتى نصل في النهاية لخليط ذات نسيج واحد.

بعد ذلك في إناء يتم وضعه على النار نقوم بوضع الماء وكذلك السكر.

ثم نقوم بتحريك الماء والسكر بواسطة الملعقة الخشبية حتى يصل هذا الخليط لمرحلة الغليان.

بعد ذلك علينا أن نضع كمية الجبن العكاوي وكذلك السميد بشكل تدريجي، مع تحريك الخليط بشكل جيد، وذلك حتى نحصل على قوام واحد.

ثم نترك هذا الخليط حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين لعدة مربعات.

ثم نضع كل جزء بين ورقتين من الزبدة، وذلك بعد أن نقوم بفرد هذا الجزء من العجين.

بعد ذلك علينا أن نقوم بحشو العجين بالخليط السابق

ثم نقوم وضع القطر البارد، وهنا يتم تقدين حلاوة الجبن.

في ختام هذا المقال نكون قد الممنا بجميع جوانب موضوعنا، كما نكون قد قدمنا لكم المعلومات الكافية التي تمكنكم من معرفة طريقة حلاوة الجبن، والتي يتم اعدادها شكل سريع وبسيط، وبمكونات جميعها تتوفر في المنزل.