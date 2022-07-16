نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة المعجزة لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع من أول مرة في المقال التالي

تقشير البشرة من الأمور المهمة جدا التي لابد من الإلتزام بها والإنتظام عليها لكي تكون البشرة نظيفة وخالية من العيوب أو المشاكل التي تؤثر على نفسية الفتاة، فمن المعروف أن البشرة قد تتعرض لعوامل بيئية كثيرة ومنها الأتربة والشوائب فعندما نترك هذه الأشياء على البشرة لفترة طويلة فقد يكون الوجه شاحب اللون وغير مرغوب فيه، وغير ذلك فأن عندما لا نقوم بغسل البشرة بإستمرار والتخلص من هذه الأشياء فقد تظهر بعض المشاكل على البشرة ومن ضمن هذه المشاكل هي ظهور حب الشباب ووجود المسام الواسعة التي تظهر بشكل واضح، وكذلك توجد مشكلة إسمرار الوجه وتكون البشرة جافة ولها ملمس خشن نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة عليها بشكل كثير، لذلك ينصح دائما بغسل البشرة بشكل مستمر فلابد من أن نقوم بغسله أربع مرات في اليوم على الأقل لكي يكون نظيف وينصح أيضا بتنظيفه بإستخدام ماء الورد فهي مفيدة جدا للوجه، ولكن عندما تكون البشرة غير نظيفة بشكل ملحوظ وواضح من الضروري أن نستخدم شئ مناسب يساعد على تقشيرها وتنظيفها جيدا. مكونات خلطة القهوة لتقشير البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد. طريقة عمل خلطة القهوة لتقشير البشرة نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم قومي بوضع ملعقتان صغيرتان من ماء الورد ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي البشرة.

ونترك هذه الخلطة علي البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد.

ونقوم بوضع كريم مرطب على البشرة ومن الأفضل أن يتم وكرار خلطة القهوة مرة واحدة في الإسبوع. عمر شويل - جدة كريم القهوة المعجزة لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم القهوة المعجزة لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله وإزالة أي بقع من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.