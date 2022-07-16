نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وإزالة التجاعيد بلا رجعة وشد الترهلات الجلدية بملعقة نشا منزلية هتصغري مهما كان سنك في المقال التالي
من المعتاد أن مع مرور التقدم في العمر قد تظهر أشياء غير مرغوب فيها على الوجه ومن ضمن هذه الأشياء هي ظهور مشكلة التجاعيد أو الخطوط الرفيعة، فهذه المشكلة تعتبر من أكبر المشاكل والتي قد يعاني منها أغلبية السيدات ويشعرون بالخجل والإحراج وتريد كلا منهم أن تقضي عليها تماما، لأن من المعروف أن المرأة أو الفتاة تحب أن تتمتع بجمالها وتهتم ببشرتها وتنزعج من العلامات التي تظهر على البشرة وتدل على علامات الكبر في السن، وغير هذا فقد تظهر هذه المشاكل نظرا لكثرة إستعمال مستحضرات التجميل أو إستخدام المقشرات الكيميائية والماسكات الصناعية فكل هذه الإستخدامات تدهور البشرة وتساعد على ظهور التجاعيد قبل أوانها، لذلك تبحث جميع السيدات عن الحل أو العلاج السريع الذي يكون له دور في التخلص من التجاعيد والقضاء عليها بشكل نهائي فهذا العلاج يكون من خلال إستعمال وصفات طبيعية، فالوصفة التي يمكن أن نقضي على التجاعيد من خلالها هي وصفة النشا حيث أنها من الوصفات الطبيعية القادرة على إزالة التجاعيد وعدم ظهورها مرة أخري.
مكونات وصفة النشا لإزالة التجاعيد
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة النشا لإزالة التجاعيد بلا عوده
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ثم نقوم بخلط هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة وقومي بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا أو نتركها حتى تجف تماما.
- وبعد جفاف الخلطة علي البشرة نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب يناسب نوع البشرة ولابد من تكرار وصفة النشا مرة واحدة في الإسبوع.
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