نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة للعروس قبل الفرح في المقال التالي

بما أن اليدين والرجلين من المناطق المكشوفة فى الجسم والتى تتعرض لمؤثرات البيئة الخارجية مثل حرارة الشمس والأتربة والبكتريا واليدين التى نستخدمها فى نظافة المنزل وإستخدام مساحيق ومنتجات النظافة والتى تؤدى إلى تراكم البكتريا والجلد الميت، وقلة الإهتمام بنظافة اليدين والرجلين تؤدى إلى جفاف الجلد، ولكي نحافظ على اليدين والرجلين لابد من تقشير الجلد عن طريق إستخدام وصفة طبيعية وآمنه تناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت البشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة مختلطة، ويمكن أن تصنع الوصفة فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار بسيطة جدا، والتى تتكون من السكر والنشا ودقيق الأرز وزيت بذر العنب والقهوة. مكونات مقشر طبيعي لليدين والرجلين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت بذر العنب

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل مقشر طبيعي لليدين والرجلين فى البداية نقوم بتنظيف اليدين والرجلين وغسلها بالماء الفاتر ثم تجفيفها بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الماء والنشا ويتم التقليب على البارد ثم نرفعه على نار هادئة مع الإستمرار فى التقليب المستمر ثم نتركه حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بإضافة السكر ودقيق الأرز وزيت بذر العنب والقهوة والزبادي والحليب البودرة وعصير الليمون وزيت اللوز، وبعد ذلك يتم مزج جميع هذه المكونات حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على اليدين والرجلين ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف تماما.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل اليدين والرجلين بفرك الخلطة ثم يتم غسلها بالماء البارد، ويمكن إستخدام كريم مرطب.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل اليدين والرجلين بفرك الخلطة ثم يتم غسلها بالماء البارد، ويمكن إستخدام كريم مرطب. ويكرر وضع هذه الخلطة أربعة مرات فى الأسبوع، وسوف نلاحظ ظهور اليدين والرجلين بشكل جميل وجذاب وبملمس ناعم جدا بإستخدام تلك الوصفة السحرية والرهيبة. عمر شويل - جدة تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة للعروس قبل الفرح - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير اليديين والرجلين وإزالة البقع الغامقة للعروس قبل الفرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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