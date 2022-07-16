نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البيتزا القطنية الهشة زي المحلات الكبرى في المقال التالي

عجينة البيتزا القطنية الهشة Pizza، البيتزا Pizza تعتبر واحدة من أهم الأكلات في المطاعم العربية والغربية، لأن معظم الأشخاص يذهبون للمطاعم لتناولها لأنهم يعشقون مذاقها الرائع، مما يجعل السيدات يرغبون في تحضيرها بشكل احترافي في المنزل، لكي يسعدون عائلتهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينه البيتزا. مقادير عجينة البيتزا الهشة Pizza: ٣٤٠ جرام من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

عشر ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

بيضة واحدة.

سبعة جرام من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب.

ربع لتر من الماء. تحضير الصلصة: بصلة مبشورة. حبتان من الطماطم. ربع ملعقة صغيرة من الملح. رشة من الكمون الناعم. خمسة جرام من الفلفل الأسود. أربع ملاعق صغيرة زيت نباتي. ملعقتان صغيرتان من الكاتشب. تحضير الحشو: كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الأخضر.

بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير من الجبن الموزاريلا المبشور.

١٠٠ جرام من شرائح الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من الجبن السائل. طريقة تحضير البيتزا: ضعي الدقيق في العجان الكهربائي، ثم ضيفي إليه زيت الذرة، والسكر، والبيضة، والخميرة، والماء، والحليب، ثم اعجنيهم حتى يصبحوا كالعجينة المتماسكة. افردي العجينة في الصينية الخاصة بالبيتزا بعد دهنها بالزيت، ثم ضعيها جانبا لمدة ٦٠ دقيقة حتى ترتاح وتتخمر. ضعي مقدار البصل مع زيت الذرة في مقلاة، ثم ضعيهم على النار حتى يكتسب البصل اللون الذهبي. ضيفي الكاتشب والطماطم بعد فرمها، والفلفل الأسود، والكمون، والملح إلى البصل، ثم قلبيهما وضعيهم على النار حتى تتكون صلصة البيتزا. قومي بفرد الصلصة على عجينة البيتزا، ثم وزعي فوقها الزيتون وشرائح الفلفل، ثم امزجي جميع الجبن مع بعضهم البعض، ثم ضعيهم على سطح عجينة البيتزا. ضعي عجينة البيتزا في الفرن لمدة عشر دقائق على نار منخفضة، حتى تنضج البيتزا. مقادير عجينة البيتزا بزيت الزيتون: كوبان من الدقيق.

١٠ ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

١٥ جرام من الخميرة الفورية.

ست ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

كأس كبير من الماء الفاتر. طريقة تحضير البيتزا بزيت الزيتون: ادمجي الحليب المجفف مع زيت الزيتون، والخميرة الفورية، والسكر، والملح جيدا في بولة للخلط. ثم ضيفي إلى خليط الحليب المجفف الماء الفاتر، ثم قومي بعجن جميع المكونات، حتى تحصلي علي عجينة البيتزا. افردي عجينة البيتزا في الصينية بشكل جيد، ثم وزعي فوقها الصلصة الخاصة بها والحشو حسب الرغبة، ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج، وتصبح البيتزا بزيت الزيتون جاهزة للتناول. عمر شويل - جدة عجينة البيتزا القطنية الهشة زي المحلات الكبرى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البيتزا القطنية الهشة زي المحلات الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.