نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة فعالة وغير مكلفة لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من أي بقع غامقة في دقائق في المقال التالي

البشرة هي من اكثر الأشياء التي تعمل على جعل الفتيات يظهرون بأفضل شكل ممكن خاصة البشرة البيضاء والمشرقة الناعمة هي من اكثر أنواع البشرات التي تعطي الجاذبية لأي فتاة وتجعلها تظهر بمظهر رائع وجميل، ونلاحظ بعض المشكلات التي تطرأ على البشرة والتي تجعل الفتيات يظهرون بشكل غير مقبول ومن هذه المشكلات هي ظهور حب الشباب ومشكلة إسمرار البشرة والتجاعيد والعديد من المشكلات الاخرى وقد تنتج جميع هذه المشكلات نتيجة إستخدام بعض المنتجات او نتيجة التعرض لأشعة الشمس التي تعمل على ضرر البشرة حيث تعتبر البشرة من مناطق الجسم التي تكسى بجلد حساس لا يتحمل وضع أي مواد كيميائية عليها، حيث يمكننا إستخدام المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وحل المشكلات التي تتواجد في البشرة. مكونات عمل وصفة لتفتيح البشرة ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة أحضري قدر متوسط الحجم وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب النشا مع ماء الورد جيدا.

بعد تقليب النشا مع ماء الورد وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف جيدا.

بعد الحصول على ذلك القوام السحري قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح البشرة نظيفة وقومي بعد ذلك بوضع هذه الوصفة على بشرتك.

بعد وضع هذه الوصفة على البشرة قومي بتركها على البشرة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الخلطة من على الوجه حتى تتمكنين من الحصول على بشرة نظيفة ثم قومي بغسل الوجه بالماء البارد حتى تتخلصين من هذه الوصفة وكرري إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على بشرة بيضاء وجميلة. عمر شويل - جدة وصفة فعالة وغير مكلفة لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من أي بقع غامقة في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة فعالة وغير مكلفة لتفتيح وتبييض البشرة وتنقيتها من أي بقع غامقة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.