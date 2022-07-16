نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القهوة المنزلية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة في آن واحد لبشرة أصغر سناً في المقال التالي

أفضل وصفة لشد التجاعيد هى القهوة التى تحتوى على مواد طبيعية التى تخلص الجلد من الكرمشة والتجاعيد والترهلات وتعمل على شد الجلد، ومشكلة التجاعيد تصيب السيدات والرجال كبار السن وتصيب أحيانا الشباب صغار السن بسبب التعرض للشمس لفترات طويلة، وكثرة إستخدام الماسكات والكريمات الصناعية والكيميائية التى ترهق البشرة وتؤدي إلى ظهور التجاعيد، ومن هذه الأسباب أيضا التدخين، وعدم تناول غذا صحي سليم فوصفة القهوة تتكون من القهوة والسكر والحليب والنشا والزبادي فهذه الوصفة تساعد على شد الجلد بإضافة إلى أنها تساعد على تفتيح البشرة وتزيل التصبغات الموجودة بها فالقهوة لها فوائد عديدة منها تناول مشروب كوب القهوة يعمل على الحفاظ على صحة القلب ويحمي من الجلطات. مكونات خلطة القهوة لشد التجاعيد ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار طريقة عمل خلطة لشد التجاعيد أولا نقوم بتنظيف الوجه جيدا بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الزيوت أو مكياج عالق في الوجه.

وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع به القهوة والسكر والحليب البودرة والبيكنج صودا والنشا ودقيق الأرز ثم يتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة الزبادي والماء وزيت اللوز والفازلين وعصير الخيار إلى الخليط الجاف ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على الوجه وخاصة فى منطقة الجبين والعين والفم لأن هذه المناطق يكثر بها تجاعيد وكرمشة فى الجلد ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ويكرر وضع خلطة القهوة ثلاثة مرات فى الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما حتى نلاحظ إختفاء التجاعيد تماما، وظهور الوجه بشكل جذاب. عمر شويل - جدة وصفة القهوة المنزلية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة في آن واحد لبشرة أصغر سناً - ثقفني

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