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المقشرات الشائعة التي يكثر إستخدامها هي المقشرات التي تباع في المحلات التجميلية حيث تحتوي هذه المقشرات على مواد فعالة ورائحة نفاذة ومواد كيميائية تسبب حساسية مفرطة في الجسم حيث تقوم الكثير من السيدات والفتيات بإستخدام هذه المقشرات للحصول على اكواع وركب بيضاء وخالية من القشور تماما لأن من المعروف في العادة أن هذه المناطق من اكثر المناطق التي تتواجد بها القشور والجلد الميت مما يجعلها بشكل غير مقبول لذلك قامت الكثير من السيدات بإستخدام هذه المقشرات ولكن للمحافظة على هذه المناطق علينا بإستخدام المقشرات الطبيعية التي تعمل على تبييض الركب والأكواع والتخلص من البقع والحرارة والقشور نهائيا حيث يمكننا إستخدام مقشرات طبيعية بديلة عن المقشرات الكيميائية او التجميلية. مكونات عمل مقشر لتقشير الركب والأكواع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة لتقشير الركب والأكواع قومي بتحضير طبق نظيف وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها تماما.

بعد وضع هذه المكونات جيدا ببعضها قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تختلط جيدا.

عند تجهيز هذا المقشر قومي بغسل الركب والأكواع جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة قومي بوضع هذا المقشر على هذه المناطق مع الفرك الجيد للركب والأكواع حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور.أتركي هذا المقشر الطبيعي

على هذه المناطق لمدة من الوقت حتى تجف وبعد مرور الوقت اللازم قومي بفرك تلك المقشر جيدا ثم قومي بغسل الركب والأكواع بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وتتخلصين من آثار تلك الوصفة.

كرري إستخدام تلك المقشر السحري مرتان او ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين غلى ركب وأكواع بيضاء ولامعة خالية من الجلد الميت تماما وتجعلنا نتيجة هذا المقشر الجبار عدم إستخدام أي مقشر آخر كيميائي أو تجميلي لا نتيجة له. عمر شويل - جدة مقشر قوي منزلي لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة أي بقع داكنة من أول دلكة - ثقفني

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