نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة خاصة أعملي اللحمة الضاني المشوية على الفحم بطريقة المطاعم بطعم وريحة جنان في المقال التالي

تقوم ربات المنزل بعمل اللحمة المشوية على الفحم بطرق تقليدية، ولكن سر طعم اللحمة المشوية اللذيذة هو التتبيلة التى سوف نقدمها إليكي بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار بسيطة جدا، وخلطة التتبيلة تتكون من البصل المفروم والفلفل الأخضر والطماطم والجزر والبهارات والعصير الليمون فهذه الخلطة تميز اللحمة المشوية بطعم ونكهة ورائحة شهية وجميلة لأن هذه المكونات تكسب للحمة طعم رائع، ويجب إختيار اللحمة المناسبة لشويها بأن تكون لحمة مقطعة إلى قطع صغيرة، وبأن تكون منزوعة من العظم، ويمكن عمل اللحمة الضانى مشوية فيكون لها طعم جميل جدا، واللحمة المشوية يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار، واللحمة يتم نقعها فى التتبيلة وعند الشواء لها طرق كثيرة منها الشوى فى الفرن أو على الفحم الذى يكسب اللحمة نكهة مميزة. مكونات تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم كيلو من اللحم الطازج

ثلاثة ثمرات من البصل المفروم

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الطماطم المفروم

إثنين ثمرة من الجزر المبشور

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية على الفحم أولا نقوم بتقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة حتى يسهل نضجها ثم يتم غسلها بالماء الفاتر جيدا.

وبعد ذلك نحضر الكبة ونضع بها البصل المقطع والفلفل الأخضر والطماطم ثم يتم فرم هذه المكونات، وبعد ذلك نضعهم فى وعاء مناسب.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من الجزر المبشور والبهارات وعصير الليمون والثوم البودر والملح والحبهان وزيت الزيتون والخل الأبيض ثم يتم خلط جميع المكونات ليصبح لدينا خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحمة ثم نتركها منقوعة فى هذه التتبيلة ثم نضعها فى الثلاجة لمدة يوم كامل أو ثماني ساعات على الأقل، وبعد ذلك يتم شوائها على الفحم وتصبح جاهزة وبألف هنا. عمر شويل - جدة بتتبيلة خاصة أعملي اللحمة الضاني المشوية على الفحم بطريقة المطاعم بطعم وريحة جنان - ثقفني

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