تطويل الشعر بجنون للركب.. وصفة هندية رشة قبل النوم لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات الفراغات في 7 ليالي

يعاني الكثير من السيدات والرجال بالصلع المستمر وتساقط الشعر بطريقة سريعة وكبيرة دون سبب معين حيث توجد الكثير من الاسباب التي تساعد على تساقط الشعر منها استخدام المكواة والسيشوار بشكل دائم فتؤدي تلك السخونة على تساقط الشعر، ونجد استخدام الكريمات والزيوت رخيصة الثمن وغير معروفة المصدر فهي تساعد على تساقط الشعر بشكل ملحوظ، كذلك استخدام الشامبو بشكل يومي في غسل الشعر فهو يؤدي إلى تساقط الشعر وجفافه وتكسره، استخدام المياه والتي يوجد بها كمية عالية من الكلور تعمل على تدمير الشعر بشكل كامل، لذلك بحثت الكثير من السيدات والفتيات والرجال أيضا عن وصفات طبيعية تساعد على إنبات الشعر والتخلص من الصلع فوجدوا بأن الوصفات الهندية لها مفعول السحر على الشعر وسوف نوضح وصفة هندية فعالة للشعر وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات الوصفة الهندية للشعر

نعلم جميعا بأن الهند يشتهر أهلها من الرجال والنساء بالشعر الطويل والكثيف فنسبة الصلع لديهم بسيطة جدا وذلك لاستخدامهم مواد وتركيبات طبيعية وتتكون الوصفة الهندية من مكونات هندية بسيطة توجد في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

موزة.

بيضة.

زيت زيتون.

قرنفل مطحون.

بصلة مفرومة.

طريقة تحضير الوصفة الهندية

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به موزة مهروسة ونضع عليها البيضة ونقوم بخفق المكونات جيدا.

نحضر البصل المفروم ونضعه على المكونات السابقة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع القرنفل المطحون ونقلب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون مع التقليب المستمر.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء وسوف نضع الوصفة عليه ونقوم بلفه ووضع البونيه عليه.

نترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين قبل النوم ثم نقوم بغسلها.

نلاحظ بأن الشعر أصبح طويلا جدا وتخلصنا من تساقط الشعر بشكل نهائي.

ينمو الشعر في وقت قليل وبسيط جدا عند الاستمرار على عمل هذه الوصفة باستمرار.

الخلطة الصاروخية لتطويل الشعر

كما يمكن تطويل الشعر إذا اردتي في المنزل في خلال أسبوع واحد فقط باستعمال ملعقتين من زيت الخروع مع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع أربعة ملاعق كبيرة من زيت جونسون ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على خليط يساعد على تطويل الشعر واتركية لمدة أربع ساعات يساعد في فرد شعرك وجعله مثل الهنود بأقل وقت ممكن ويساعد في جعل الشعر طويل للركب بدون اي مشاكل