ضعي الخميرة 20 دقيقة علي بشرتك قبل النوم وفي الصباح الكل هيسالك عن السر وجهك أبيض بدون تجاعيد أو بقع

يوجد الكثير من النساء أصحاب الوجه الرفيع يعانون من ذلك الرفع فهو لا يظهر ملامحهم ولا يشعرون بأن شكلهم جميل لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن طرق تسمين الخدود وتم إيجاد وصفة الخميرة فهي لها قدرة فعالة في تسمين الخدود ومعالجة رفع الخدود، ونجد أيضا تقوم الخميرة بتفتيح الوجه والأماكن الداكنة وتخلصنا من الاسمرار من أول استعمال فلها قدرة هائلة على تفتيح البشرة وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة الخميرة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الخميرة

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ويمكن من خلالها الحصول على خدود سمينه والتخلص من الاسمرار.

خميرة.

ماء ورد.

ترمس مطحون.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة الخميرة

نحضر وعاء ونضع به الخميرة والترمس ونقلب المكونات جيدا.

نضع عليهم ماء الورد ونقلبهم حتى تتجانس المكونات.

نضع زيت جوز الهند عليهم مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بغسل الوجه جيدا وتنشيفه ووضع عليه الخليط ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله.

سوف نلاحظ تفتيح البشرة وازدياد حجم الخدود.

وصفة أخرى للخميرة

هناك الكثير من الوصفات الخاصة بالخميرة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

خميرة.

نشا.

قرنفل مطحون.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع الخميرة والقرنفل، النشا ونقوم بتقليب جميع المكونات.

نحضر ماء الورد ونضعه على الخميرة بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسله جيدا.

سوف نلاحظ بأن الخميرة ساعدت كثيرا على تفتيح البشرة وتخلصنا من البقع والغامقان الموجود في البشرة.

تساعد على معالجة الاسمرار وزيادة حجم الخدود، تساعد أيضا في علاج التجاعيد والتخلص من الخطوط الصغيرة.

لها قدرة هائلة على تنظيف البشرة والتخلص من الشوائب، وأثار الحبوب.

لذلك يجب على ربات المنازل والسيدات تجربة هاتين الوصفتين للحصول على نتائج هائلة للبشرة في أسرع وقت دون شراء أي كريمات أو مستحضرات تجميل غالية الثمن وبدون جدوى.

الخلطة الجبارة لنفخ الخدود في أسبوع

اذا اردتي ان تحصلي على وجه منفوخ وممتليء يجب أن تقومي بوضع ملعقة من الخميرة مع ملعقة من البكينج بودر مع ثلاثة ملاعق من الحليب والعسل وافركي وجهك بهذا الخليط السحري يساهم في نفخ الخدود ويجعل البشرة ممتلئة مثل ملكات الجمال حيث تحتوي الخميرة علي فيتامينات تغذي البشرة من الجذور وتساهم في تفتيحها وجعلها بيضاء كالؤلؤ من أول دهنه