خلطة النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول مرة

خلطة النشا والليمون من افضل الوصفات التي تستخدم لتفتيح لون البشرة ومنحها الإشراقه والنضارة التي تحلم بها جميع الفتيات، وهناك العديد من المستحضرات الجاهزة التي تستخدم لهذا الغرض ولكنها دائمًا ما تؤدي لحدوث الكثير من الأضرار والآثار الجانبية بعد ذلك، وذلك بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، والان سوف نعرض لكم كيفية استخدام ماسك النشا والليمون المميز للحصول على أفضل نتيجة في وقت قياسي.

ماسك النشا والليمون لتبيض البشرة

هذا الخليط يستخدم لعلاج الكثير من مشاكل البشرة وذلك قد يرجع لفوائد كلًا من النشا والليمون للبشرة، ومن أهم الفوائد أنه يعمل على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها، وطريقة استخدامه بسيطة وهي كالاتي:

المكونات

علبة من لبن الزبادي الطبيعي.

ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.

ملعقتين كبار من النشا.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

احضري طبق مناسب عميق، ويتم إضافة النشا وعصير الليمون بداخله.

أضيفي إليه اللبن الزبادي.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس المكونات وتمزج بالشكل المطلوب.

يتم توزيع الخليط على الوجه بشكل كامل.

لابد أن تكون البشرة نظيفة قبل الاستخدام.

يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف.

بعد ذلك يمكنك غسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر، ويفضل استخدام غسول طبيعي للوجه حتى يتم تنظيف الوجه جيدًا.

ينصح بعدم التعرض للشمس بعد استخدام هذا الماسك لتحقيق الهدف من استخدامه.

يكرر استخدام الماسك مرتين اسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد استخدام النشا والليمون للبشرة

ماسك النشا والليمون من أهم الماسكات التي تحقق لكل فتاه ماتتمني من جمال ونضارة البشرة والكثير من الفوائد المختلفة ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: