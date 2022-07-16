نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات جبارة للعرايس لتفتيح الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والكلف لبشرة صافية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل امرأة أن تكون جميلة وجذابة في ليلة العمر، لذلك تهتم دائمًا بالبحث عن افضل الماسكات والخلطات التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة وإزالة البقع أو الحبوب، والان سوف نعرض لكم افضل الخلطات الطبيعية التي تحقق اسرع وافضل نتائج بدون أي أضرار على على البشرة وبتكاليف بسيطة، يمكنكم متابعتنا الآن للتعرف على التفاصيل.

افضل الخلطات الطبيعية للعناية بالجسم

العديد من الوصفات الطبيعية الامنه جدًا على البشرة التي يمكن أن تستخدم لعلاج مشاكل البشرة، وتساعد في منح البشرة النعومة والنضارة التي تحلم بها أي عروسة قبل زفافها، ومن أهم هذه الوصفات الآتي:

خلطة الليمون والنشا

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية جميعها تساعد في تفتيح البشرة وازاله البقع ونعومة البشرة بشكل سريع وتستخدم لجميع أجزاء الجسم وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

عدد ٢ ليمون.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت الورد.

طريقة التحضير والتطبيق على الجسم

احضري كوب المياه وقومي بإضافته الى وعاء معدني.

أضيفي بداخله الليمون، ثم ارفعي المكونات على النار.

اتركي الليمون حتي يتم سلقه ويصبح طري القوام.

ارفعي المكونات من النار، وقومي بهرس الليمون جيدًا حتى يصبح ناعم القوام.

أضيفي إليه النشا.

قلبي المكونات مع بعض مع إضافة زيت الورد، وإعادة التقليب مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات.

يوزع الخليط على الجسم حسب المناطق المراد تفتيحها.

يترك الماسك لمدة ساعة على الجسم، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

خلطة القهوة وزيت جوز الهند

هذا الخليط له دور فعال في تنظيف البشرة وتفسيرها بشكل عميق، وهذا. يؤدي إلى زيادة نعومة وجمال البشرة وإزالة الجلد الميت، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة