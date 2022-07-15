سر تنظيف الكرشة والممبار بمكون ميخطرش علي بالك حتي لو كانت فحمة في دقائق ستصبح كالقشطة

تنظيف الكرشة والممبار تبحث عنه مختلف ربات المنازل، حيث أنهما مكونين أساسين لوصفات يعشقها الكثيرون، ومن الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتنظف الجيد للكرشة أو الممبار بأفضل الطرق المنزلية وباستعمال مكونات طبيعية متميزة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة سنقوم بطرح أفكار ممتازة تساعد في التنظيف السريع للكرشة أو للممبار والإزالة التامة لأي رائحة غير مرغوبة تؤثر على نكهة أي وصفة بعد ذلك وهو ما تبحث عنه كل ربة بيت تفضل أن تقوم بعمل كل وصفات المطبخ الشعبية في منزلها.

تنظيف الكرشة والممبار بمكون ميخطرش علي بالك

تنظيف الكرشة والممبار يعتمد بشكل أساسي على بعض المكونات المتوفرة في كل مطبخ، وهو ما سنعتمد عليه حيث أن مكون مثل الملح هو من المكونات الأساسية للتنظيف سواء للكرشة أو للممبار، وكذلك الأسبرين مكون رائع للحصول على الكرشة نظيفة تمامًا ومن بين أفضل طرق تنظيف الممبار ما يلي:

طريقة تنظيف الممبار

بعد أن تقومي بإحضار الممبار من مصدر موثوق، لا بد من غسله وتعريضه للماء بشكل مباشر ومستمر.

يتم وضع الممبار بعد ذلك في الوعاء الملائم، وباستخدام الملح ستقومي بتنظيف سطح الممبار جيدا، وهو ما يعزز من مستوى نظافته ويزيل أي طبقة لزجة على سطح الممبار.

عليكِ قلب الممبار وإدخال الماء والتنظيف مرة أخرى بالملح، ومن ثم قومي بغسل الممبار تحت المياه الجارية.

لا بد من نقع الممبار في الماء البارد والليمون، ثم قومي بتصفيته وبذلك يكون جاهز للاستخدام.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

من أسهل وأفضل الطرق التي من خلالها ستحصلين على الكرشة بلون أبيض نقي وخالية من أي تواجد للروائح الغير جيدة.