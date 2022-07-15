كيفية طهى المخ بانية بالبقسماط بمذاق لايقاوم

كيفية طهى المخ بانية بالبقسماط يعتبر من اشهر الاطباق الشعبية والمتعارف عليها فى مصر وفي جميع العواصم العربية حيث يتم تقديمة فى اشهر المطاعم حيث يتم تقديمة بجوار الكبدة، فهو من الاطباق السهل تنفيذها فى المنزل، حيث انها لا تاخذ وقت ولا مجهود كبير وبسيطة فى مكوناتها ويمكن اعدادها بتباع الخطوات وتنفيذها، حيث انة من الاطباق التى تحتوى علي نسبة كبيرة من الفوائد الصحية العديدة والقيمة الغذائية العالية المفيدة للجسم، حيث يحتوى علي نسبة كبيرة من البروتين الحيواني ويساعد في تنظيم الخلايا العصبية، وايضا يمد الجسم بالطاقة اللازمة، حيث يعمل المخ علي تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة وذلك بسبب احتواءه علي نسبة عالية من الفسفور وفيتامين د، فهو من الاطباق المفيدة والمحببة للاطفال وللكبار ايضا ويمكن طهية وتقديمة باشكال متعددة ومختلفة كما يمكن التعرف على طريقة الكبدة البانية بمذاق مميزوسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية طهى المخ بانية بالبقسماط.

كيفية طهى المخ بانية بالبقسماط

مكونات السليق

2 مخ بقري.

1 بصلة كبيرة.

1 جزره شرائح.

2 فص ثوم شرائح.

ماء بثلج.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 بشر ليمونه.

5 فص حبهان صحيح.

3 ورق لورا.

فلفل اسود صحيح.

مكونات التغطية

1 كوب دقيق.

2 بيضة.

1/2 كوب ماء بصل.

1 كوب بقسماط.

رشه كمون.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

زيت للقلى.

طريقة تحضير المخ بالبقسماط

طريقة سلق المخ

القيام بوضع حلة على النار وتركها حتى الغليان. يتم وضع فصوص الحبهان وورق اللورا ثم ضعي شرائح الجزر. ثم تقطيع البصلة الي اربع قطع وضعيها في الحلة. القيام بوضع الخل وشرائح الثوم وبشرالليمون وفلفل الاسود الصحيح. ثم اضافة الملح والفلفل الاسود المطحون ويترك الماء حتي يصل الي مرحلة الغليان. القيام بوضع المخ وتركة على النارمدة من 5 الي 7 دقائق ليس اكثر. ثم بعد أن يتم سلق المخ قومي برفعه عن النار وضعيه في طبق به ماء مثلج وذلك لإيقاف عملية النضج.

طريقة تحضير المخ بانيه