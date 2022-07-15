أقوي كريم لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد من مواد طبيعية في المنزل

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هذا الكريم هو أسرع كريم لتفتيح لون البشرة وإخفاء التجاعيد يتم تحضيره بمكونات طبيعية، كريم يساعد على إزالة التصبغات والبقع الجلدية والتجاعيد حول العينين والفم والجبين لتحضير هذا الكريم، أنت بحاجة إلى الحمص، لأنها تحارب شيخوخة الجلد عن طريق محاربة البقع الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو الإجها ؛ الأرز لتنقية البشرة بالمعادن بالإضافة إلى القضاء على الخلايا الميتة ؛ مسحوق الحليب لقدرته على الترطيب ومنع التجاعيد؛ ماء غني بالمعادن لخصائصه المضادة للأكسدة.
قم بتبييض بشرتك بوصفة كريمة منزلية الصنع بشكل طبيعي وسهل وفعال هذه أسرع طريقة لإزالة التصبغات والتجاعيد بمكونات طبيعية، وصفة لوشن للسيدات اللواتي يرغبن في تفتيح لون البشرة وإزالة التجاعيد بسرعة يسهل التحضير باستخدام الحمص والأرز، يمكنك استخدامهما في كل من العلاجات المنزلية ولكن أيضًا كقناع للوجه بمجرد التخلص من التجاعيد.
مكونات كريم تفتيح البشرة
- ملعقة كبيرة حمص.
- كاس من الماء.
- ملعقة كبيرة أرز أبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار ويمكنك استبداله بجل بذور الكتان.
طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة
- في وعاء زجاجي مناسب، أضيفي الكمية المطلوبة من الحمص والأرز مع إضافة الماء
- ثم أغلقي البرطمان بإحكام واتركي الحمص والأرز ينقعان جيدًا طوال الليل على ألا تزيد عن 12ساعة
- اطحن الحمص المنقوع والأرز في الكهرباء خلاط وفلتر.
- امزجي بقطعة قماش خفيفة للحصول على خليط كريمي وناعم، ثم اسكبي الغسالة على الباب واستمري في ملاحقتي دون توقف
- وعندما تحصلين على خليط من قوام أثقل من ذي قبل أطفئي النار واسكبي هذا الخليط في سلطانية ونتركها تبرد
- ثم تتكون من هلام اللوز الحلو ثم نمزج جيدا
- وهكذا حصلنا على كريم مكافحة الشيخوخة من الأرز والحمص
- احتفظ بهذا الكريم في برطمان وقم بتخزينه فيه. ثلاجة لمدة أسبوعين.
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