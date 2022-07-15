لتنظيف الشعر وتنشيطه إليكي ماسك الفراولة الغني بفيتامين سي

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي التي يمكن أن تعطي فوائد مذهلة عند وضعها على شعرك. قد تعزز العناصر الغذائية الموجودة في الفراولة نمو الشعر وتساعد على علاج التلف والتهيج، بينما تعمل البذور كمقشر طبيعي. يعتبر ماسك الفراولة التالي مثاليًا لتنظيف فروة رأسك وتنشيط الشعر الخفيف.

مكونات ماسك الفراولة

الخلاط

سكين حاد.

منشفة.

أكواب القياس.

5-8 حبات فراولة.

3 ملاعق كبيرة عسل.

1/2 كوب زيت جوز الهند.

1/4 كوب من خل التفاح.

2 ملعقة كبيرة مايونيز (للتنوع).

تحضير الفراولة للماسك

لتحضير الفراولة، اغسليها جيدًا بالماء واقطعي السيقان الخضراء. قومي بوضعها في الخلاط. ليست هناك حاجة كبيرة لتجفيفها لأنك تقومين بوضع الماسك على الشعر المبلل.

يجب أن تكون الفراولة التي تستخدمها موضعيًا طازجة قدر الإمكان. ومع ذلك، فإن الفراولة التي لم يتم قطعها بعد لا تزال صالحة للاستخدام.

كيفية قياس المكونات

قومي بقياس 3 ملاعق كبيرة من العسل لمساك واحد. أضيفي هذا فوق الفراولة في الخلاط.

قم بقياس 1/2 كوب من زيت جوز الهند بدرجة حرارة الغرفة وأضيفه إلى الخلاط. لا يحتاج زيت جوز الهند إلى الذوبان. يقدم نفس فوائد الترطيب سواء كانت صلب أو سائل.

قومي بقياس ربع كوب من خل التفاح وأضيفه إلى الخلاط. يعتبر خل التفاح علاجًا طبيعيًا شهيرًا للشعر لأنه يساعد على موازنة شعرك ودرجة حموضة فروة رأسك، مما يجعل شعرك أكثر نعومة ولمعانًا.

امزجي جميع المكونات معًا للحصول على خليط ناعم.

قبل وضع ماسك الشعر، اشطفي شعرك بالماء. إذا كنت تغسل شعرك بالكامل قبل الماسك، فاترك أي منتج مثل البلسم أو الجل الذي يترك على الشعر.

عندما يصبح شعرك مبللًا تمامًا، ضعي ماسك الشعر. قم بتدليكه في فروة رأسك مع تدليك لطيف وقم بتنعيمه على طول شعرك بالكامل بحيث يتم تغطية كل جزء بالمزيج.

قد ترغب في وضع الماسك أثناء الاستحمام أو حوض الاستحمام لتجنب الفوضى. إذا كنت لا تفعل ذلك أثناء الاستحمام أو حوض الاستحمام، فاحتفظ بمنشفة حول كتفيك في حالة حدوث تقطر.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا ودلكي فروة رأسك أثناء شطفه لتقشير إضافي.