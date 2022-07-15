نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 وصفات لاستخدام الصبار في ماساكات الشعر للتخلص من القشرة وتقوية شعرك وتنعيمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصبار هو في الأساس جيش يتكون من رجل واحد. يمكن أن يساعدك في الحصول على بشرة وشعر بمظهر أكثر صحة. الصبار يرطب فروة الرأس ويسرع من تجديد الشعر. إذا كنت تعاني من قشرة الرأس، أو الشعر الرقيق، أو تساقط الشعر، أو كان شعرك يفتقر إلى اللمعان، فجرّب علاجات الشعر البسيطة هذه المصنوعة من الصبار. يمكنك زراعته في المنزل واستخدامه لعلاج شعرك وبشرتك. نحن على ثقة من أنه بمجرد أن تبدأ في استخدام الألوفيرا للشعر بشكل يومي، فلن تتركيه أبدًا.

ماسك زيت شجرة الشاي وماء الورد والصبار

المكونات:

كوب جل الصبار

2 ملعقة صغيرة ماء

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات وقم بوضعها والتدليك لفروة رأسك وشعرك. بعد 30 دقيقة، اشطفيه بالماء فقط. سوف يساعدك على التخلص من قشرة الرأس ويترك شعرك لامعًا ورائعًا.

ماسك الزبادي والعسل والصبار

المقادير:

2 ملاعق طعام من جل الصبار

1 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملاعق كبيرة عسل

الاتجاه:

امزجي جميع المكونات وضعي الماسك على شعرك، بدءًا من الجذور وحتى الأطراف. بعد وضع المنتج، دلكي فروة رأسك لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بعد 30 دقيقة. بعد ذلك، استخدمي شامبو لطيف. مع تطبيق هذا الماسك، سوف يلمع شعرك.

خل التفاح مع الصبار

المكونات:

2 ملعقة كبيرة خل تفاح و 1 كوب جل الصبار

الطريقة :

اخلطي المكونين وضعيهم على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالشامبو. على الرغم من أن خل التفاح له رائحة قوية، إلا أن استخدام ماسك الشعر مرتين في الشهر قد يساعدك على التخلص من قشرة الرأس بسرعة.

ماسك الصبار والبيض

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

1 ملعقة كبيرة من عصير الثوم

1 صفار بيضة

الطريقة :

اخلطي جميع المكونات وضعيها على فروة رأسك. لفي شعرك بمنشفة دافئة لتزويده بالبخار. اغسلي شعرك بالشامبو بعد 30 دقيقة. البروتين متوفر بكثرة في ماسك الشعر هذا. سوف يقوي شعرك بشكل كبير.

الصبار، زيت جوز الهند، ماسك العسل

المقادير:

1 كوب جل الصبار

2 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

2 ملاعق كبيرة من العسل الخام

الاتجاه:

قوميي بخلط جميع المكونات وضعيها على فروة رأسك وشعرك. لفيها بقطعة قماش دافئة. اغسلي شعرك بالشامبو بمجرد غسله. يمكن أن يساعدك في التخلص من الشعر الجاف والمتطاير.