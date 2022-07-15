كيفية استخدام الشاي الأخضر للبشرة والشعر

الشاي الأخضر واحد من المشروبات الصحية المعروفة والتي شاع استخدامها في حالات تقليل الوزن وتطبيق الحمية الرياضية ويمكن أيضا استخدامه للحصول على بشرة متوهجة ناعمة وشعر أكثر لمعانا والشاي الأخضر واحد من مضادات الأكسدة ويعتبر أيضا مضاد للالتهاب ومضاد للبكتريا والفطريات ويحتوي علي مادة قابضة تيمي التانين تقوم بتقليص الجلد بصورة رائعة ومفيدة للشعر أبضا ونوضح هنا كيفية استخدام الشاي الأخضر للحصول على بشرة مشرقة وشعر صحي.

عمل قناع للعين من الشاي الأخضر

في حالة وجود انتفاخات أو هالات سوداء حول منطقة العين يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر الباردة لتقليل التورم وإزالة الهالات السوداء وشد الجلد ويعتقد أن هذا يحدث بفضل الكافيين الموجود في الشاي والذي يساعد في تضييق الأوعية الدموية الموجودة حول العين مما يقلل من التورم والالتهابات .

تنظيف وتقشير للوجه بالشاي الأخضر

ويتم هذا عن طريق مزج ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع القليل من السكر والماء داخل وعاء ويخلط جيدا حتي يصبح عجينة تستخدم قناع للوجه مدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بعدها بغسل الوجه بالماء البارد للحصول على بشرة ناعمة.

يمكن نقع كوب من الشاي الأخضر مع كمية كافية من الماء الدافئ ثم نتركه لمدة عشر دقائق علي الأقل بعدها نقوم بتصفية السائل ووضعه في زجاجة محكمة الغلق ثم نضعه في الثلاجة حتى يبرد ثم نستخدم مستخلص الشاي الأخضر ونضعه علي الوجه باستخدام قطعة من القطن النظيف للحصول علي بشرة نظيفة ناعمة خالية من البقع الداكنة ويمكن حفظ هذا السائل في الثلاجة لمدة أسبوعين.

علاج الشفاه المتشققة

ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من ألم الشفاه المتشققة والملتهبة وذلك عن طريق وضع كيس من الشاي الأخضر بعد نقعه في الماء الدافئ علي الشفاه.

غسول للشعر

يمكن استخدام الشاي الأخضر كغسول للشعر وذلك عن طريق رش منقوع الشاي الأخضر على الشعر بعد تصفيته جيدا ثم نتركه علي الأقل مدة نصف ساعة بعدها نقوم بغسل الشعر جيدا ويمكن من خلال هذه الطريقة الحصول على شعر صحي وأكثر لمعانا.