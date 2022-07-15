أفضل أنواع التونر الطبيعي حسب نوع كل بشرة

هناك العديد من منتجات التونر للبشرة، سوف نوضح لكم من بينهم أفضل أنواع التونر الطبيعي المناسب لك حسب نوع كل بشرة، بعدما أصبح التونر من أهم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، يمكنكم التعرف على التونر وفوائد استخدامه للبشرةالتونر وفوائد استخدامه للبشرة، ومعرفة النوع الأمثل لبشرتك من خلال متابعة هذه المقالة.

افضل أنواع التونر الطبيعي للبشرة الجافة

تونر ماء الورد والخيار.

تونر النعناع والعسل.

طريقة تحضير تونر ماء الورد والخيار للبشرة الجافة

نقوم بعصر ثمرة من الخيار الطازج بما يعادل ثلاثة ملاعق كبيرة من العصير، ونضعه في وعاء مناسب، ونضيف لها أربعة ملاعق كبيرة من ماء الورد، ونخلطهم معا جيدا ، ومن ثم نحضر قطنة، ثم نغمس قطعة القطن في المكونات، ونمسح بها الوجه جيدا.

تونر النعناع والعسل للبشرة الجافة

نحضر وعاء مناسب ونضيف به كوب ونصف من الماء على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ومن ثم نقوم بإضافة كوب ونصف من أوراق النعناع إليه، وتغطي الوعاء جيدا وتعلق النار عليه، ونتركه حتى يبرد تماما. ثم نضيف له ملعقة صغيرة من العسل، ونمزجهم معا جيدا. هكذا يصبح التوتر جاهز للاستخدام، يوضع في علبة مناسبة في الثلاجة. نحضر قطنة عند الاستخدام ونضع عليه مقدار من التونر وتنظيف بها الوجه جيدا.

أفضل أنواع التونر للبشرة المختلطة

تونر الشاي الأسود وعصير الليمون: يوضع نصف كوب من الشاي الأسود في طبق ويضاف إليه ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ومن ثم يسكب داخل عبوة مناسبة ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام، ويتم غمس قطعة قطنية به عند الاستخدام، ومن ثم يمسح بها البشرة جيدا.

تونر زيت الزيتون وجوز الهند للبشرة المختلطة

نخلط كمية متساوية من كلا من زيت الزيتون وجوز الهند في إناء. ثم نقوم بعمل قطعة من القطن به، وتمريرها على البشرة، وتركها لمدة دقيقة، ثم تنظيفها في حركة دائرية. يحفظ المتبقى في عبوة بالثلاجة. ومن ثم تنظف البشرة بقطنة جافة للتخلص من بواقي الزيوت العالقة على البشرة، أو فوطة قطنية.

افضل أنواع التونر للبشرة الدهنية