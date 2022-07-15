بأربع مكونات رهيبة اصنعي ماسك الشعر هذا لتغذية شعرك بعدة طرق

اصنع أفضل قناع للشعر لتغذيته وتطويله وتنعيمه. تمامًا مثل أي جزء آخر من أجسامنا. يحتاج الشعر أيضًا إلى الكثير من التدليل. بصرف النظر عن غسله وتزييته بشكل صحيح، هناك الكثير الذي يجب عليك فعله للحفاظ على صحته. كل يوم يتعرض شعرك للرياح والتلوث وكل ذلك يؤثر عليه بطرق مختلفة. لذلك، في عطلات نهاية الأسبوع أو خلال العطلات، يبحث الكثير من الناس عن طرق طبيعية مثل ماسك الشعر المصنوع يدويًا. أفضل جزء في أقنعة الشعر هذه هي أنها مصنوعة من مكونات طبيعية متوفرة في الغالب في المطبخ. لا شيء يعمل بشكل أفضل من المكونات الطبيعية، لذلك، جرب ماسك الشعر المصنوع يدويًا هذا مع مكونات وزيت اللوز والكالونجي واللبن الرائب الموجود بالفعل في منزلك.

هذا هو ماسك الشعر الذي يمكنك تحضيره في المنزل:

مسحوق الحلبة – 1 ملعقة كبيرة

زيت اللوز – 1 ملعقة كبيرة

كالونجي – 1 ملعقة كبيرة

اللبن الرائب – 1 خثارة

كيف يمكنك صنع ماسك الشعر؟

خذي الحلبة والكالونجي “حبة البركة” وزيت اللوز واللبن الرائب. امزجيهم جميعًا معًا لعمل عجينة سميكة.

ضعي الخليط على الشعر واجعليه يتخلل، قسمًا قسمًا، من الجذور إلى الأطراف. احتفظي بها لمدة 30-35 دقيقة ثم اشطفيها جيدًا بالماء الدافئ.

يجب أن تعرف الفوائد التالية لكل مكون مستخدم في الماسك

الحلبة : تحفز تدفق الدم في فروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر لتعزيز نمو جديد أسرع وأكثر صحة.

زيت اللوز: زيته المستخرج من اللوز محمّل مثله بالعناصر الغذائية. زيت اللوز مليء بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ والمغنيسيوم والفوسفوليبيد.

حبة البركة: يوفر طريقة طبيعية ممتازة لتعزيز نمو الشعر. يحتوي كالونجي على تركيز عالٍ من ثيموكينون، وهو مضاد للهستامين يمكن أن يساعد شعرك على النمو بشكل أسرع وأكثر صحة.

اللبن الرائب: نعلم جميعًا أن الزبادي هو بروبيوتيك. يحتوي على بكتيريا تعزز كثافة الشعر. يزيد من طور التنامي في بصيلات الشعر بينما يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر.

ابدأي الأن في تنفيذ الخطوات بروية واستخدميها على شعرك بانتظام للوصول الى نتيجة مرضية ولا تخافي كلها منتجات طبيعية. إذا كنت تبحثين عن علاجات منزلية لتساقط الشعر، فهناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك من خلال المقال السابق.