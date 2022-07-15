نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سورية مذهلة لتقليل علامات الشيخوخة وتبييض الوجه في أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكل زوارنا الكرام اقوي وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في اسبوعين إلى كل سيدة وفتاة تعانيمن مشاكل البشرة المتعددة والتي تتسبب في احراج الكثير حين ظهور البقع والتصبغات والنمش والاسمرار وغيرها من المشاكل التي لا يقدر على حلها وعلاجها سوي الوصفات والخلطات الطبيعية وذلك بفضل الخصايص التي تحتويهة في تغذية البشرة بعمق دون الاضرار بها مثال الكريمات الكيميائية، وبالسطور التالية نتعرف على مجموعة من الوصفات المجربة في تبييض البشرة.

وصفات طبيعية لتبييض البشرة

الليمون هو من اقوي العناصر الطبيعية التي تحتوي على مواد فعالة في تفتيح البشرة بعمق وجعلها أفتح عدة درجات، وذلك يتم بفضل خصايص الليمةن التي تلعب دورا هان وسريع في ازالة الاسمرار وتوحيد لون البشرة في وقتا قصير.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصيرالليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب السايل.

طريقة التحضير

نخلط المكونات الاربعة في وعاء بلاستيك صغير الحجم. نوزع المزيج على البشرة وخاصة الوجه والرقبة واليدين. يترك حتي مرور نصف ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة الخيار لتفتيح البشرة

الخيار هو من أقوي الخلطة الطبيعية التي تجعل البشرة أكثرحيوية واشراقا، وذلك من خلال اتباع الوصفة التالية ثلاثة مرات من كل أسبوع.

المكونات

ملعقة من عصير الخيار.

ملعقة من الزبادي.

طريقة استخدام الوصفة

نخلط المكونان معا جيدا جدا حتيتمتزج الممونات جميعها معا. نبدأ بتوزيع المزيج على الوجه والرقبة. بعد مرور 20 دقيقة تشطف بالماء الدافيء.

وصفة ماء الأرز لتفتيح البشرة في أيام وتقليل علامات الشيخوخة

سيساعد ماء الأرز على تقليل ظهور النمش والتخلص من البقع واخفاء علامات الشيخوخة، فضلا على قدرته في تبييض الوجه في أيام.

المكونات

ملعقة من الأرز.

كوب من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة