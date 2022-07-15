سر نجاح الارز باللبن فى المنزل بطعم مختلف

سر نجاح الارز باللبن فى المنزل تعتبر من اشهر واشهى أطباق الحلويات التى يحبها ويفضلها الجميع سواء كبار اوصغار وذلك لمذاقها الرائع حيث انها من الوصفات التى يمكن تقديمها لاطفالك للاستفادة منها، وذللك لاحتوائة على عناصر غذائية عالية مفيدة للجسم، حيث انة غنى بالكاليسوم المتواجد بالحليب، حيث انة يقى من هشاشة العظام ويقوي الأسنان واللثة، حيث انة يوجد كثير من الاطفال لا يحبون اللبن كمشروب، لذلك يتم ادخالة فى وصفات كالارز باللبن او الكيكات، يعتبر من الاطباق السهلة فى اعدادها والبسيطة فى مكوناتها وغير مكلفة، حيث انها من اطباق الحلوى التى يمكن تقديمها فى العزائم والمناسبات كما يمكن التعرف على طريقة عمل العاشوراء بخطوات سهلة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن سر نجاح الارز باللبن مثل المحلات.

سر نجاح الارز باللبن فى المنزل

المكونات

1 لتر لبن.

1 كوب أرز مصري.

1 كوب سكر.

1 كوب لبن بارد.

1 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتية.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

للوجه

مكسرات اى نوع حسب الرغبة.

زبيب .

طريقة تحضير الارز باللبن

القيام باحضار حلة بها 3 كوب من الماء ويتم وضعها على الناروتترك حتى يتم الغليان. يتم بعد الغليان اضافة كوب الارز المصرى بعد غسلة ويترك على النار حتى يتشرب الارز الماء. ثم يتم اضافة لتر الحليب الى الارز مع التقليب البسيط. يتم اضافة كوب السكر مع التقليب حتى يذوب السكرفى اللبن.

سر نجاح الارز باللبن

يتم صنعة بتلك الخطوات واضافة الكريم شانتية لية يعطية نفس طعم المحلات.

القيام باضافة ملعقة النشا فى نص كوب الحليب مع التقليب حتى يذوب واضافتها الى اللبن.

ثم اضافة ملعقتين كبار من الكريم شانتية الى نصف كوب اللبن المتبقة مع التقليب حتى يذوب ثم اضافة الى اللبن مع التقليب.

يتم تهدئة النار على الارز باللبن حتى يتم الغليان ثم اضافة الفانيليا ويطفئ علية ويترك لكى يهدى.

كيفية تقديم الارز باللبن