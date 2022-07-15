نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية 100% لعلاج حروق شمس المصيف بسرعة وبدون كريمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للتخلص من أثار حروق الشمس، مع دخول فصل الصيف يزداد إقبال الأشخاص على الذهاب إلى المصايف والشواطئ مما يجعلهم عرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، ويتسبب ذلك فى حدوث حروق واحمرار فى الجلد ويزداد حدته فى حال أنه لم يتم استخدام أي كريم واقي من الشمس، ويؤدى هذا إلى الاسمرار والتصبغات مع الشعور بحرقة وألم فى الجسم، لذلك نستعرض معكم وصفات طبيعية وفعالة للتخلص من أثار حروق الشمس والتعافي منها سريعا.

علاج حروق الشمس فى الصيف

العسل: يساعد العسل على تخفيف أثار حروق الشمس وتلطيف الجلد بفعالة كبيرة، ويمكنك استخدامه عن طريق دهن المناطق التي بها حرقة بقطرات من العسل الأبيض وتركه لمدة كافية حتى يمتصه الجلد، ويتم تكرار تلك الخطوة عدة مرات من أجل الشفاء سريعا.

جل الصبار: يحتوى جل الصبار على مواد ملطفة للبشرة وتعمل على تهدئة الجلد سريعا كما يساعد فى القضاء على الجفاف ومنح الترطيب اللازم للجلد، فيمكنك توزيع جل الصبار على المناطق المرادة بالجسم وتكرار تلك الوصفة حتى يتم التخلص من الحروق تماما.

زيت جوز الهند

ينصح دائما الأطباء والخبراء بوضع زيت جوز الهند على الجلد المصاب بالالتهاب والحكة للحصول على نتائج إيجابية وفعالة، لذلك يمكنك وضعه عدة أيام من أجل التخلص من أثار حروق الشمس نهائيا.

الشوفان

يعمل الشوفان على تلطيف وتهدئة الجلد بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، فيمكنك استخدامه عن طريق طحن مقدار من الشوفان حتى يتحول إلى مسحوق ناعم تماما، ثم يتم خلطه مع ملعقة من العسل الأبيض وملعقتين كبيرتين من الحليب، ووضع المزيج على الجسم لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء جيدا، ويتم استخدام تلك الوصفة أكثر من مرة حتى تنتهى الحروق تماما.

كما يوجد طريقة أخرى لاستخدام الشوفان فى تهدئة الجلد من الحروق عن طريق طحن كوب من الشوفان ثم سكبه فى حوض الاستحمام الممتلئ بالماء الدافئ، ومن ثم يتم نقع الجسم بالكامل فى هذا الحمام لمدة 20 دقيقة على الأقل، ومع التكرار سوف تلاحظين التخلص من الاحمرار وحروق الشمس نهائياً.