كيكة الشوكولاتة بالحليب ببيضة واحدة وسهلة بمذاق لذيذ تذوب في الفم

كيكة الشوكولاتة بالحليب ، من ألذ وأشهي أنواع الكيك، وهي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضًا، كما أنها هشة وتذوب في الفم، وهي من أنواع الكيك الفاخر الذي يقدم في المناسبات والأعياد، كما أنها غنية بالحليب والشوكلاتة، وذلك يكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وفائدتها الصحية، كما يمكنكم تناولها في أي وقت سواء على الفطور أو كما ترغبون، وهي تتميز بسهولة التحضير، فلا تحتاج إلى مجهود كبير، ولا وقت كثير، وتفضل ربة المنزل تحضيرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة كيكة الرواني الهشة والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والرائع مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالحليب بألذ وأسهل طريقة.

مكونات كيكة الشوكولاتة بالحليب

تتكون كيكة الشوكولاتة بالحليب من مكونات بسيطة وسهلة تكسبها مذاقها اللذيذ والرائع، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

8 جم فانيليا.

5 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبي.

5 ملاعق كبيرة من الحليب.

8 جم بيكنج بودر.

120 مل حليب.

مقادير موس الشوكولاتة

علبة مستحضر موس الشوكولاتة بودرة (بودرة مستحضر القشدة).

600 مل من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبي.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

للتزيين

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: