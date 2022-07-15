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عمر شويل - جدة طريقة تحضير زيت المشمش لشد البشرة والقضاء على التجاعيد طبيعياً، نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لصُنع زيت المشمش المقاوم للتجاعيد من منزلك، وهو زيت طبيعي غاية في الروعة يمكنه أن يخلصك من التجاعيد في بداية ظهورها، حيث يعمل على ملء الخطوط الرفيعة بشكل سريع ويشد البشرة ليمنحها مظهراً صحياً. إليكي سيدتي كيفية إعداد زيت المشمش والذي يوصف بأنه فاكهة الجمال وتألق البشرة، وذلك لأنه يحتوي على أهم الفيتامينات كفيتامين أ وفيتامين ج الضرورية في ترطيب البشرة بفاعلية وتقليل ظهور التجاعيد.

تحضير زيت المشمش لشد البشرة

المكونات اللازمة لتحضير زيت المشمش:

10-15 ثمرة من المشمش.

ملعقة كبيرة ممتلئة من بذور الكتان.

ماء.

كوب من زيت الزيتون.

بضع قطرات من فيتامين E.

نأخذ مقدار المشمش ونقوم بنزع نواته ثم نأخذ كل نواة ونقوم بكسرها للحصول على حباة لوز المشمش، ثم نضع حباة اللوز في المطحنة الكهربائية ونضف إليها بذور الكتان ثم نقوم بطحن المكونات جيداً، حتى نحصل على مسحوق ناعم وبعد ذلك نأخذ قدر مخصص للطبخ ونضف إليه كوب من الماء، ثم نضع قدر عليه ونضف المسحوق مع إضافة زيت الزيتون ويمكنك استبداله بأي نوع زيت آخر، ثم نخلط الزيت مع المسحوق جيداً ونرفعه على الموقد ثم نتركه لمدة 10 دقائق، نقوم بتسخين المزيج على حمام مائي ثم نتركه حتى يبرد وبعد ذلك نقوم بتصفيته بواسطة قطعة شاش.

يمكننا استخدام البقايا الناتجة كمقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة من البشرة، نقوم بإضافة الزيت الناتج في وعاء ونضف إليه قطرات فيتامين E ثم نخلط جيداً، بعد ذلك نحتفظ به في زجاجة سيروم أو علبة نظيفة ويبقى صالح للاستعمال لمدة سنة. نطبق هذا الزيت على بشرة الوجه قبل النوم ثم نقوم بتدليك البشرة جيداً حتى تمتص الزيت، ونترك الزيت على البشرة طوال الليل وفي الصباح نغسل البشرة بالماء الدافئ والغسول الخاص، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الزيت يومياً وسنلاحظ اختفاء التجاعيد تدريجياً من الأسبوع الأول، سنحصل على بشرة مشدودة ومتوهجة من أول أسبوع..

قناع المشمش لشد التجاعيد طبيعياً

نأخذ ثمرة مشمش ناضجة ونأخذ اللب فقط ثم نقوم بهرسه جيداً وبعد ذلك نضف إليه ملعقة صغيرة عسل، ثم نخلط جيداً مع إضافة ملعقة صغيرة من نشا الذرة ثم نخلط مجدداً، بعد ذلك نضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط مرة أخيرة ثم نطبق هذا الخليط على بشرة نظيفة، نطبقه على كامل بشرة الوجه والرقبة ويمكننا تطبيقه أيضاً على اليدين ثم نتركه لمدة 25 دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ولافضل النتائج نكرره بشكل يومي وسنحصل على نتيجة مدهشة.