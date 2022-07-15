وصفات هندية لتنوير وتفتيح البشرة من الخلطات الطبيعية

تحب النساء تجربة الخلطات الطبيعية ، لأن الطبيعة لها سحر خاص ، إلى جانب أنها الطريقة المثلى التي من خلالها تبحث المرأة عن الجمال. على مدى السنوات الماضية ، وجدت الأعشاب طريقها للاستخدام الشخصي ، حتى أنه في عدد كبير من الدول المتقدمة انتشر استخدام هذه الأعشاب وأخذها كأدوية وعلاجات للعديد من الأمراض. ازداد الاهتمام بالأعشاب الطبية في جميع أنحاء العالم وخاصة الهند التي اشتهرت بوصفاتها الطبيعية لتفتيح بشرة الوجه وعلاج الهالات السوداء. إليكِ عدد من الوصفات التي ستزيد من جمالك وأنوثتك.

مكونات قناع الوجه المنعش

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة طحين.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات معًا وضعي المزيج على الوجه بأطراف الأصابع. اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم اغسل وجهك بالماء الفاتر.

قناع تبييض الوجه

كوب زبادي.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة عصير برتقال.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات وضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم امسحيه بمنشفة قطنية مبللة. يمكنك وضع هذا الخليط أسبوعيا بشرط عدم استخدامه إذا كانت بشرتك حساسة أو تعاني من حب الشباب.

مكونات خلطة بالكركم لتفتيح البشرة

ملعقة صغيرة من الحنّاء المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المقادير معاً حتّى تمتزج جيّداً وتحصلي على عجينة تشبه الكريم،

ضعيها على الوجه لمدّة خمس دقائق، ثم اغسليه.

مكونات خلطة بالكركم لعلاج الهالات السوداء

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المقادير معاً وطبّقي المزيج تحت العين مباشرة في المنطقة السوداء.

خلطة بالكركم لتبييض بشرة الجسم

ملعقة من الشوفان.

ملعقة من اللبن الزبادي.

ملعقة من العسل.

ملعقتان من ماء الورد.

ذرّات من الكركم المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المقادير معاً حتّى تتشكّل لديك عجينة.

ضعيها على الجسم مرّة واحدة في الأسبوع.

مكونات وصفة لعلاج البثور في الوجه

ملعقة صغيرة من مسحوق الصندل البنّي.

ربع ملعقة من شاي الكركم.

القليل من عصير النعناع، عبارة عن حزمة من النعناع الأخضر مع ربع كوب من الماء، يتمّ خلطهما في الخلّاط.

نقطتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام