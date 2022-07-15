نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البطاطس اصنعي فطائر الطاسة السائلة بدون عجن ولا تخمير في المقال التالي
تعتبر فطائر الطاسة السائلة ، من أسهل وأسرع الوجبات السريعة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بدون تعب أو وقت، وهي تحتوي علي بعض العناصر الغذائية الرائع التي لا تسبب زيادة في الوزن، كما أنها من الأطعمة المفيدة للجسم نظراً لاحتوائها علي العديد من العناصر الغذائية ويمكن إعدادها بالعديد من الطرق المختلفة والمميزة، لها مذاق طيب ورائحة ذكية وقوام طري وهش، ويعشقها الصغار والكبار، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل فطائر الطاسة السائلة
سوف نقدم لكم أبسط المقادير لعمل فطائر البطاطس في المنزل وهي كالتالي:-
- حبة من البطاطس المسلوقة كبيرة الحجم.
- معلقة صغيرة من الملح.
- بيضة واحدة.
- معلقة صغيرة من الثوم المفروم.
- مقدار معلقة صغيرة من السكر.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- ربع كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الزعتر.
- 2 معلقة من البقدونس المفروم.
- 3 أكواب من الدقيق.
- فلفل ألوان رومي مشكل.
- طبق كبير من الجبنة الرومي.
- 3 ملاعق من صلصلة الطماطم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر الطاسة السائلة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع البطاطس المسلوقة.
- ثم البيض والملح والفلفل والبهارات والحليب والسكر والثوم ونخلطهم مع بعض جيداً حتي يصبح ثقيل القوام.
- بعد ذلك نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ونضيف إلية الدقيق والزعتر والفلفل الألوان مع التقليب المستمر، حتي نحصل علي قوام العجين المطلوب.
- ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها علي النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط فيها ونتركه حتي يجف.
- بعد ذلك نقوم بدهن وجه الفطيرة بالصلصة ونرشها بالجبنة الرومي المبشورة، ثم نقوم بغلق الطرفان علي بعض ونقلب من حين لأخر حتي تتحمر.
- ثم نخرجها من الطاسة بعد أن تتحمر، ونستمر بهذه الطريقة حتي ننتهي من كمية العجين كلها.
- بعد ذلك نقوم بوضع الفطائر علي طبق التقديم ونقدمها ساخنة، بجانب المخللات أو الكاتشب أو السلطة بألف صحة وعافية.
فوائد البطاطس للجسم
سوف نتعرف علي بعض فوائده الرائع للجسم وهي كالاتي:-
- تحتوي علي نسبة كبيرة من الفسفور والكالسيوم.
- تساعد علي خفض الكمية الإجمالية للكولسترول في الدم.
- تحتوي علي عنصر الكولين الذي يساعد علي حركة العضلات.
- تحتوي علي حمض الفوليك الذي يلعب دوراً في تخليق وإصلاح الحمض النووي.
- يساعد محتوي الألياف علي منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.
- البطاطا مصدراً مهماً للفيتامينات والبروتينات.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
هيا بنا نتعرف عن طريقة عمل هذه البطاطس الشهية وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة، ونضع به معلقة ثوم بودرة، ومعلقة بصل بودرة، ونصف كوب دقيق، وربع كوب من النشا ويتم التقليب جيداً.
- ثم نضيف عليهم رشة ملح، ومعلقة فلفل أسود ومعلقة ببركة، ومعلقة كركم وماء، ويتم العجن حتي تتكون تتبيلها.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح البطاطس فيها، وتترك لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك توضع في دقيق، ثم تقلي في زيت ساخن.
طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة
من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير كرات البطاطس وهي كما يلي:-
- في طاسة علي النار قومي بوضع معلقة من الزيت، وعليه 2 كوب من البطاطس المهروس مع نصف كوب من اللبن كبير، وخلطيهم جيداً مع بعض.
- ثم اتركي البطاطس لمدة نصف ساعة حتي تبرد تماماً، ثم احضري بولة كبيرة وحطي فيها البطاطس باللبن وضيفي عليهم بيضة كبيرة 2 معلقة من الثوم مقطع.
- وربع كوب من الجبنة شيدر مبشورة، وقلبي كويس لحد ما كلهم يختلطوا ببعض.
- ثم شكلي البطاطس علي شكل كرات متوسطة، وغطي كل واحدة بالبقسماط.
- بعد ذلك ضعيهم في طبق واتركيهم جانباً، لمدة ربع ساعة تقريباً.
- ثم في طاسة كبيرة سخني الزيت، واقلي كرات البطاطس لحد ما تأخذ لون الذهبي.
- بعد كدة طلعي البطاطس من الزيت، وقدميها لأولادك علي سفرتك بالهناء والشفاء.
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