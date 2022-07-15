أسهل طريقة كيك سويسرول بالشكولاتة فى البيت

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أسهل طريقة كيك سويسرول يعتبر من الوصفات الشهية المتميزة والمتعارف علية انها من اشهر الحلويات الإيطالية حيث انها من اشهى أنواع الكعكات سريعة التحضير وذلك لانها لا تاخذ وقت ولا مجهود كبير، حيث يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة غير مكلفة من البيت دون اللجؤ الى شرائها من محلات الحلوى، حيث انها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار وذلك لمذاقها الرائع الشهي، حيث انها من الوصفات التى يمكن تقديمها فى المناسبات والعزائم، حيث يمكن تحضيرها بالعديد من الأطعمة المختلفة سواء سويسرول شكولاتة او شكولاتة بالكريمة او سويسرول بالكريمة البيضة، حيث يعتمد نحاجه على صنع الكيكة ولفها بشكل جيد كما يمكن التعرف على خطوات عمل كيكة اللبن الساخن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن أسهل طريقة سويسرول.
أسهل طريقة كيك سويسرول بالشكولاتة
المكونات
- 1 كوب وربع دقيق .
- 1/4 كوب كاكاو بودره.
- رشه ملح .
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 5 حبات بيض.
- 1ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3/4 كوب سكر.
للوجه
- 1 كوب لبن.
- 1 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة كاكاو.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
تحضير صوص الوجه
- القيام بوضع حلة على النار ويضع بها كوب من اللبن.
- يتم وضع بعد ذلك ملعقة كبيرة من السكر والنشا والكاكاو.
- ثم قومي بتقليب وخلط المكونات جيدا لمدة دقائق ثم ارفعي الحلة عن النار واتركي الصوص جانبا ليبرد تماما.
طريقة تحضير السويسرول
- القيام باحضار العجان الكهربائي ويتم وضع بياض البيض بية مع رشة الملح ويتم تشغيل العجان لدقايق قليلة.
- يتم احضار بولة ويوضع بها صفار البيض وكوب الا ربع سكر والقيام بخلطهم بشكل جيد.
- ثم أضيفي لهم الفانيليا واستمري في الخلط لمدة دقائق ثم قومي بوضع الدقيق بعد نخلة وربع كوب من الكاكاو وملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- يتم تقليب وخلط جميع المكونات السابقة جيدا ثم قومي بوضع بياض البيض عليهم واستمري في تقليب ومزج جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
كيفية تسوية السويسرول
- القيام بإحضار صينية بها ورقة زبدة.
- يتم وضع خليط كيك السويسرول بها ثم أفرديها علي جميع أنحاء الصينية.
- ثم يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 لمدة من 10 الي 12 دقيقة ويتم وضع الصينية بداخلة وتترك حتي تنضج تماما.
- يتم احضار السويسرول ومن تحته ورق زبدة ثم نلفه رول بورق الزبدة ونغلق جيدا ثم نضعه فى الثلاجة حتى يتماسك جيدا.
- ثم نخرجه من الثلاجة ونضعها على استاند مفرغ وتحته صينية ونضع عليه صوص الوجه ونغلفه جيدا ونتركه حتى يتماسك الصوص جيدا او نضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- يتم تقطيعها على شكل دوائر متساوية ثم قدميها باردة مع جميع المشروبات الساخنة.
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