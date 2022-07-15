طريقة عمل اجنحة الدجاج بالفرن بوصفات جديدة ومختلفة مثل المطاعم

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أسهل الوصفات الجديدة لعمل اجنحة الدجاج بوصفات مختلفة من المطابخ العالمية الشهيرة، تعد أجنحة الدجاج من الوجبات السريعة المشهورة والمحببة لدي الكثير من الناس وخاصة الشباب وصغار السن، كما أن هذا الطبق يشتهر بشدة في دول الغرب وذلك يرجع لسهولة لتحضيره وأيضا وصفات إعداد الكثيرة بالإضافة الي طعمه اللذيذ الشهي مثل عمل الأجنحة بالطريقة المكسيكية أو الهندية كما يمكننا إعدادها مقلية مقرمشة أو في الفرن.
اجنحة الدجاج
يمكننا تقديم الأجنحة كأطباق رئيسية او كطبق جانبي بجانب باقي أصناف الطعام الأخري كما يمكننا تقديم المقبلات المختلفة بجانبه مثل البطاطس المقلية والسلطات المختلفة وأيضا الكثير من الصوصات مثل الكاتشب والمايونيز والثومية أيضا، ولكن يجب عدم الإكثار من تناول الأجنحة بكثرة او يوميا وذلك لان كثره تناولها ضار لأنها غنية بالدهون وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الكلوسترول.
أجنحة الدجاج المكسيكية
هناك الكثير من الطرق والوصفات المختلفة التي يمكننا بها إعداد أجنحة الدجاج الشهية ولكننا سنقوم بالتعرف علي وصفة عمل الأجنحة على الطريقة المكسيكية، ولكن اولا يجب أن نتعرف علي المكونات اللازمة وإحضارها اولا وهي:
- واحد كيلو من جوانح الدجاج
- ملعقة صغيرة من الملح
- حبة كبيرة من البصل المفروم
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- حبتين من الفلفل الأخضر المفروم
- ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأبيض
- ملعقة كبيرة من الأوريغانو المجفف
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة
طريقة عمل اجنحة الدجاج بالفرن
بعد أن تعرفنا علي المقادير التي نحتاج إليها وقمنا بتجهزيها الآن سنتعرف علي خطوات إعداد الأجنحة المكسيكية في خطوات سهلة وبسيطة فيما يلي:
- اولا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه كل من القرفة والأوريغانو والبهارات المشكلة ثم نضيف البصل والفلفل الأبيض.
- ثم نضيف إليهم بعد ذلك الزيت والملح والفلفل أيضا ثم نقوم بفرم المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتي يمتزجون تماما.
- نقوم بوضع الخليط في وعاء متوسط الحجم ثم نضع اجنحة الدجاج في الخليط ونقوم بمزجهم معا جيدا مع بعضهم.
- ثم نضع الوعاء بعد ذلك في الثلاجة ونتركه لمدة ثلاث ساعات او أكثر وذلك حتي يتشرب الدجاج من التتبيلة كاملة.
- نقوم بعد ذلك بوضع الدجاج في صينية ونضعه في الفرن ونتركه حتي يصبح ناضجا ثم يقدم بجانب الأرز الأبيض.
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