نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل واسرع طريقه لعمل الزلابيه في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي

الزلابية واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الموجودة في الوطن العربي، وتختلف طريقة إعدادها من بلد إلى أخرى، حيث يتم إضافة مجموعة من المكونات إلى الطريقة الأصلية، كما يريد البعض معرفة كيفية إعداد حلى الزلابية في المنزل مثل الموجودة في أكبر المحلات، فاشتهرت الزلابية في مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن وغيرها من البلاد العربية حيث تجد بعض البلاد تقوم بإضافة الزعفران أي المكونات مثل الجزائر، ومنهم من يضيف الكركم مثل ليبيا ولكن في مصر لا يتم إضافة أي نوع من أنواع البهارات أو النكهات إلى عجينة الزلابية. مكونات الزلابية ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

رشة من الملح الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كوب ماء دافئ.

زيت القلي. مكونات الشربات كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير ليمون.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز. طريقة إعداد الزلابية في المنزل ننخل كل كمية الدقيق المستخدمة لضمان جودة المكونات.

نضع كل المكونات الجافة مع الدقيق مثل الحليب البودرة ورشة من الملح.

نضع الخميرة في ماء دافئ مع إضافة القليل من السكر ليزيد عملية التفاعل.

نقوم بإضافة الخليط السائل على المكونات الجافة.

نعجن جيدا للحصول على عجينة لزجة.

يكون قوام عجينة الزلابية اشبع بقوام الكيك.

نترك العجينة حتى تختمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بوضع الزيت الغزير على النار.

نقوم بتشكيل الزلابية إلى كور صغيرة ونقوم بوضعها في الزيت ونقلب في جميع الجهات إلى أن نصل إلى لون ذهبي فاتح

نقوم بإخراجها من الزيت ونتركها حتى تبرد

بعد أن ننتهي من كل الكمية نقوم بوضعها في الزيت مرة أخرى حتى نحصل على لون ذهبي.

ثم نقوم بوضعها في الشربات البارد ويجب أن يكون ثقيل.

أو تقوم برش السكر البودرة على الوجه.

أو تقوم بعمل فتحات في حبات الزلابية ونضع بداخلها شيكولاتة النوتيلا ونضع القليل من المكسرات على الوجه أو تضع الكريم شانتيه.

كما يمكن حشو الزلابية القشطة الكدابة. عمر شويل - جدة اسهل واسرع طريقه لعمل الزلابيه في المنزل بخطوات سهلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل واسرع طريقه لعمل الزلابيه في المنزل بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.